Bivša ministrica Aleksandra Pivec kršila pravila?

Konkretnega primera ne morejo komentirati

odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog,

dostop in nudenje storitev za nujne primere,

opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,

potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.

Pred dnevi smo v oddaji Odmevi na RTV Slovenija uzrli kratkotrajno predsednico Desusa. Komentirala je aktualno politično dogajanje, mnoge pa je zanimalo nekaj čisto drugega: glede na to, da velja policijska ura, zakaj bivša ministrica, ki si trenutne mesece življenja financira z denarnim nadomestilom, saj službe ni našla, sme potovati po državi brez omejitev. Gre za kršenje pravil ali so tudi nekdanji ministri med izjemami?Ministrstvo za notranje zadeve smo vprašali, ali je nekdanja ministrica kršila pravila in ali so zoper njo prijeli kakšno prijavo. »Konkretnega primera ne moremo komentirati,« so odgovorili z ministrstva in priložili še splošno pojasnilo glede odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s sars-cov-2. V njem je zapisano, da začasno na območju celotne Slovenije prepovedano gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere, ko gre za:Dodali so še, da se odlok ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih služb in za organe političnih strank.Vprašanja o večernem gostovanju smo naslovili tudi na Aleksandro Pivec. Pojasnila nam je: »V oddajo sem bila povabljena in za to dobila prepustnico od odgovornega urednika.« Na naše nadaljnje vprašanje, med katere izjeme to spada (RTV Slovenija namreč ni njen delodajalec), odgovora do objave članka nismo prejeli.