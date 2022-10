Tako se bo spremenilo življenje Aleša Musarja, če bo postal prvi gospod Slovenije (VIDEO)

Po razglasitvi izidov prvega kroga predsedniških volitev smo v novinarskem središču na Gospodarskem razstavišču poklepetali s soprogom drugouvrščene Nataše Pirc Musar. Aleš Musar nam je zaupal, kako se bo spremenilo njegovo življenje, če bo njegova soproga slavila v drugem krogu volitev in postala prva predsednica Slovenije.

Musar pravi, da bo ženi še naprej stal ob strani, tako kot že zadnjih 25 let, zato se na tem področju ne bo prav veliko spremenilo. »Takrat ko bo protokol to zahteval, ji bom tudi protokolarno stal ob strani v njeni funkciji predsednice. Je pa eno področje interesa, za katero mislim, da lahko tudi pripomore k izboljševanju njene funkcije promocije Slovenije. To je namreč tudi tisto, s katerim se zadnja leta tudi poklicno ukvarjam: ohranjanje slovenske kulturne dediščine,« je povedal za portal Slovenskih novic.

Morebitni bodoči prvi gospod Slovenije meni, da je promocija naše kulture, zgodovine in kulturne dediščine nekaj, kar nam navsezadnje lahko prinese večjo prepoznavnost, več obiskovalcev in je tudi nekaj, kar je treba tudi znotraj Slovenije malo bolj poudarjati. »Radi pozabljamo na tisto, kar so naše generacije že ustvarile,« je poudaril.