Ekonomist napoveduje: Hitro bo prišlo do povečanja cen naftnih derivatov

Petrol in OMW navdušena, ZPS: to ni darilo za Slovence​

Ministru Vizjaku se lahko smeji, vrednosti delnic Petrola poskočile​

Sašo Polanec, profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. FOTO: Jure Eržen/Delo

Slovenija je bila ena redkih držav brez liberalizacije cen, ampak slovenski trg npr. ni primerljiv z avstrijskim, kjer imamo na eni ulici tudi po tri bencinske črpalke različnih ponudnikov in s tem zagotovljeno konkurenco, pa meni ekonomist Matej Lahovnik. »Petrol obvladuje 70 odstotkov trga, pomembnejši tržni delež pa ima le še OMV. Nevarnost, da bi Petrol poskušal prevladujoč položaj izkoristiti za dvig cen obstaja, zato bosta morala po liberalizaciji cen tako AVK kot tudi vlada spremljati stanje in po potrebi ukrepati. Navsezadnje se lahko spet uvede obstoječi model, če bi prišlo do zlorabe tržnega položaja. Na dolgi rok lahko zaradi liberalizacije cen pričakujemo nove ponudnike in več konkurence, na kratek rok pa seveda vedno obstaja nevarnost zlorabe tržnega položaja,« ocenjuje nekdanji gospodarski minister.

Vlada je sprejela odločitev, da ukrep kontrole cen na področju naftnih derivatov ni več potreben . Med drugim so pojasnili, da pričakujejo povečanje konkurenčnosti na trgu naftnih derivatov in vstopa novih diskontnih ponudnikov goriva v obdobju desetih let po deregulaciji, kar bi pomenilo, da ne bo prišlo do dviga cen. Ali se bodo te napovedi uresničile, ali pa so bolj upravičeni strahovi tistih, ki so prepičani, da bo točenje goriva za Slovence odslej dražje, smo povprašali ekonomistaz ljubljanske ekonomske fakultete.Preberite tudi:Menim, da bo relativno hitro prišlo do povečanja cen naftnih derivatov. Regulirana cena je vključevala eno najnižjih bruto marž v EU, ki ni omogočala pokrivanja vseh stroškov naftnih trgovcev. Med najpomembnejšimi stroški, ki niso bili upoštevani pri določanju bruto marže, je strošek biogoriv. Pričakujem, da bo do dviga cen nad temi stroški prišlo postopoma, kar je mogoče sklepati na podlagi liberalizacije cen vzdolž hitrih cest in avtocest.Nedvomno bi bila deregulacija v obdobjih, ko je bilo na trgu več trgovcev, boljša kot danes. Vendar pa so vlade v preteklosti upoštevale le kratkoročne učinke pri določanju reguliranih cen in niso puščale dovolj manevrskega prostora v višini bruto marže, da bi ta omogočala dobičke. Diskontni trgovci pri teh maržah niso mogli učinkovito konkurirati in se razviti.Na trgu ne moremo govoriti o duopolu, saj je poleg omenjenih podjetij še MOL, Maxen in FT Trading, ki imajo več lokacij. Drži, da sta Petrol in OMV največja igralca. Vendar pa ostalih ne gre podcenjevati. Ker je za manjše trgovce znižanje cen bistveno bolj smiselno, je pričakovati, da bodo ti ves čas predstavljali omejitev za največja trgovca. To je bilo moč opaziti na lokacijah, kjer so bili diskontni trgovci prisotni.Maloprodajne cene so odvisne od več dejavnikov, med katerimi pa so ključen dejavnik dajatve, med katerimi so najpomembnejše trošarine. Te so v Italiji bistveno višje kot v Avstriji, kar vpliva na razlike v cenah. Poleg tega so cene vzdolž avtocest odvisne od koncesijskih dajatev, ki jih trgovci vključijo v cene. Marža trgovcev je praviloma v maloprodajni cen med 5 in 10 odstotkov, medtem ko je delež države lahko večji od 50 odstotkov. Tako je odgovor odvisen bolj od trošarinskih politik držav kot pa od delovanja naftnih trgovcev.