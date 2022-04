Preverili smo razlike v ceni: je ekološko res vedno dražje?

Napovedi o še večji podražitvi hrane se že uresničujejo, cena pa je nedvomno pogosta ovira tudi pri odločitvi za nakup ekoloških izdelkov. Ti so dražji od običajnih že zaradi pridelave in predelave, ki je strogo opredeljena s številnimi pravili in jo zato neodvisne institucije redno nadzorujejo.

Zaradi naravnega pristopa h kmetovanju je pridelka lahko manj, poleg tega je bolj občutljiv za vse vremenske razmere in škodljivce. Tako je že v osnovi nerealno pričakovati, da bodo ekološki izdelki cenovno zelo ugodni.

Potrošnikov zoom je prejšnji mesec preveril cene posameznih ekoloških in konvencionalnih izdelkov različnih blagovnih ali trgovskih znamk in ugotovili so, da so cene ekoloških živil v povprečju res višje, a so lahko cene posameznih ekoloških in konvencionalnih izdelkov povsem primerljive.

Najdražje konvencionalno mleko je celo za nekaj centov dražje kot najdražje ekološko.

Največja je razlika v povprečni ceni jajc, saj bomo za ekološko jajce (0,43 evra) odšteli skoraj dvakrat toliko kot za konvencionalno (0,26 evra), a lahko ekološka jajca v Lidlu, Hoferju in Sparu kupimo že za 0,35 evra. Najdražja konvencionalna jajca proste reje stanejo enako kot najdražja ekološka (0,62 evra). Omenimo, da so ekološka jajca običajno pakirana v manjše škatle, in sicer po šest, pri konvencionalnih je najpogostejše pakiranje deset na škatlo.

Povprečna cena kilograma ekološkega jogurta (1,99 evra) je celo za nekaj centov nižja kot cena konvencionalnih jogurtov (2,13 evra na kilogram). Hkrati kilogram najcenejšega ekološkega jogurta stane točno toliko kot kilogram konvencionalnega.

Najugodnejši ekološki jogurt dobimo v Hoferju, za 1,06 evra na kilogram, ki je hkrati tudi najnižja cena konvencionalnega jogurta. Cena določenih konvencionalnih jogurtov (3,97 evra na kilogram) lahko tudi preseže ceno najdražjega ekološkega jogurta (3,45 evra na kilogram).

Po moko in olje

Povprečna cena ekološkega mleka je približno za tretjino višja (1,39 evra na liter) od konvencionalnega (1,08 evra na liter), a tudi liter ekološkega mleka lahko kupimo že za 1,04 evra (Spar BTC). Najdražje konvencionalno mleko je celo za nekaj centov dražje kot najdražje ekološko.

Ekološko jajce je enkrat dražje od konvencionalnega. FOTO: Getty Images

Povprečna cena ekološke moke (1,20 evra na kilogram) je za petino višja od konvencionalne (0,98 evra na kilogram). Najnižja cena za kilogram ekološke moke (0,55 evra) je primerljiva z najnižjo ceno za konvencionalno pridelano moko (0,49 evra na kilogram). Kupite jo lahko v Hoferju.

Povprečna cena ekološkega oljčnega olja (13,18 evra na liter) je za približno tretjino višja od cene konvencionalnega oljčnega olja (10,72 evra na liter). A so bili med konvencionalnimi izdelki tudi takšni, ki imajo za tretjino višjo ceno na liter kot najdražji ekološki izdelek. Najugodnejše ekološko oljčno je v E.Leclercu (7,32 evra na liter) in Eurospinu (7,99 evra na liter).