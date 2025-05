Edinstvena izkušnja: med oblake brez pilotskih izkušenj (FOTO)

Spoštovane potnice in potniki, z vami govori kapitan letala airbus A320. Rad bi vas prisrčno pozdravil danes na poletu SN1405 iz Ljubljane proti Bakuju. Po trenutnih podatkih bomo leteli 5 ur in 40 minut. Vremenske razmere so ugodne in pričakujemo miren polet. Kljub temu vas prosim, da ostanete pripeti s pasom vedno, ko sedite, saj so med poletom možne nepričakovane turbulence.

Skupaj s posadko bomo poskrbeli, da bo vaše potovanje varno in prijetno. Kabinsko osebje vam bo kmalu predstavilo varnostne informacije – prosim, prisluhnite jim pozorno, tudi če pogosto potujete. Posadka vam je na voljo za vsa vprašanja in pomoč med poletom, zato se kar obrnite nanjo, če boste kaj potrebovali. Želimo vam prijeten in udoben polet.

Pilotska kabina simulatorja, ki je nameščena v središču Ljubljane, je popolna kopija resničnega A320.

Takšnih in podobnih sporočil smo sicer vajeni v letalih le poslušati, ne pa jih tudi spregovoriti – in to z udobnega sedeža kapitana potniškega letala. Da bi brez ustreznega znanja in stotin ur letenja sami upravljali sofisticirano letalo, so bolj le filmski prizori, čeprav, kot nam je pojasnil upokojeni kapitan in letalski inštruktor Božidar Andrašek, je bil tudi že v praksi kakšen uspešen poskus, ko so z navodili na daljavo brez znanja varno poleteli, leteli in pristali.

»A je velika razlika v tem, ali je inštruktor fizično poleg osebe v kokpitu ali pa mu to govori z razdalje. Slednje je bolj kot ne čudež, če se vse skupaj posreči. Ko pa je nekdo poleg vas in daje ustrezna navodila, usmerja, zna biti polet s potniškim letalom varen tudi z nekom, ki nima popolnoma nobenega predznanja in izkušenj,« pove Andrašek, potem ko nam je na simulatorju letala A320 razložil tiste najosnovnejše funkcije, da smo se z ljubljanskega letališča na pilotskem sedežu Airbusovega ptiča dvignili v zrak in poleteli.

Kaj hitro smo se približali našemu očaku in se mu namerno približali toliko, da nas je računalniški sistem opozoril, da smo v nevarnosti. A to še nikakor ni razlog za preplah, saj smo letalo po navodilih varno usmerili drugam in kmalu že lahko vključili avtopilot. »Danes je računalniški sistem nepogrešljiv del letenja. Tudi zato, ker se ta nenehno nadgrajuje in izpopolnjuje, se izobraževanje za pilote praktično nikoli ne konča. In prav zato so takšni simulatorji ključnega pomena tako za šolanje kot varnost letenja.«

Čeprav ni šlo zares, sta bila tako adrenalin kot nekaj stresa vsekakor prisotna, sčasoma pa je vse skupaj postalo čisti užitek. Opazovati mali košček modrega planeta iz pilotske kabine je nedvomno nekaj, kar je brez simulatorja omogočeno le peščici. Ko nam inštruktor pove, da si lahko za vzlet in pristanek izberemo katero koli letališče na svetu, doživetje dobi še pospešek. »Lahko bi leteli vso pot od Ljubljane do Bakuja, ampak vmes, ker ne gre zares in v simulatorju recimo ni povezave s kontrolami zračnega prometa, bi bilo lahko precej dolgočasno,« opiše Andrašek, ko nas po uspešnem pristanku na domačem ljubljanskem letališču prestavi še na letališče azerbajdžanske prestolnice, kjer ponovimo tako vzlet kot pristanek. S tem, da si tega namenoma malo zakompliciramo, še enkrat zaokrožimo nad mestom in v drugo varno pristanemo.

Še zadnje priprave pred vzletom v Bakuju FOTO: Dejan Javornik

»Ne govorimo zaman, da je letalski prevoz najvarnejši, saj je verjetnost za nesrečo res splet več okoliščin. Letalo je zasnovano tako, da zagotavlja, da v primeru odpovedi enega sistema drugi prevzame njegovo funkcijo. Vsak električni del ima svojo varovalko, kar omogoča hitro izolacijo in odpravo težav v primeru okvare,« pove naš inštruktor, ko nam tudi v praksi pokaže, kako, denimo, sistem ob odpovedi določenega hidravličnega sistema preklopi v rezervni scenarij.

Prav tako smo v Bakuju povsem varno pristali ob delovanju samo enega motorja. In še o tem, zakaj velja, da sta vzlet in pristanek najbolj kritična: »Zato ker je najmanj časa za ukrepanje, če gre kaj narobe. Pri vzletu in pristanku so določena pravila oziroma okoliščine, kjer se postopka ne da več prekiniti, čeprav se ve, da bo to lahko imelo določene nevarne posledice. Med poletom pa je tega manevrskega časa in prostora mnogo več,« pojasni sogovornik.

Različni paketi Podjetje Flight Simulator #1 v Ljubljani deluje od leta 2022 in ponuja več paketov; od 30-minutne kratke avanture za eno osebo, do 120-minutnega poleta, na katerega lahko povabite tudi prijatelje. Idealno je za skupine do 5 oseb. Cena paketov se giblje od 95 do 200 evrov.

A v nasprotju s tistimi, na katerih se šolajo piloti, nima funkcije nagibanja in tresljajev. Vendar, kot smo se sami lahko prepričali, lahko optična prevara, ko se samo zaslonska slika nagne, da občutek, kakor da se med poletom nagibamo, čeprav se nagiba le naš pogled. Ta pa je povsem realen, kakor da bi dejansko gledali tla in nebo iz pilotske kabine. Tudi zato se cena najboljših simulatorjev povsem približa ceni pravega letala.

Simulatorji za letala, kot je airbus A320, so zasnovani tako, da natančno posnemajo dejansko letenje, vključno z vsemi odzivi letala. To pilotom omogoča, da pridobijo dragocene izkušnje in razvijejo potrebne veščine za varno upravljanje letala v različnih razmerah, laikom pa precej nazorno pokaže delo pilota.

Simulator, ki je sicer namenjen izobraževanju in osveževanju znanja pilotov, je zdaj že nekaj časa dostopen prav vsakomur, ki si želi te edinstvene izkušnje. Po začetnem uvodu pa že sledi resnejši del, to je samostojen (no, ne povsem, saj poleg vas sedi izkušen inštruktor) polet v virtualno nebo. Kot je to v realnem svetu, spreminjate vremenske razmere, vidljivost in drugo, kar po eni strani lahko polet oteži oziroma v našem primeru popestri.

Čeprav se po izjemno zanimivi izkušnji na simulatorju zdi, kakor da je upravljanje letala z igralno konzolo navadna igra, pa je realnost bolj resna in zapletena. Z razlogom je šolanje za pilota takšnega letala zahtevno, poleg gore teorije zahteva še kakšnih 1500 ur letenja, preden pilot suvereno in varno sam poleti v nebo.

Božidar Andrašek je po 20.000 urah pravo pilotiranje obesil na klin, še vedno pa je strasten inštruktor, ki znanje prenaša na druge, neprecenljiv vir informacij pa je tudi obiskovalcem simulatorja. FOTO: Dejan Javornik

Simulator omogoča stotine različnih kombinacij, ki se lahko pojavijo tudi med pravim poletom. FOTO: Dejan Javornik

Če imaš ob sebi izkušenega strokovnjaka, se zdi, kakor da je pilotiranje orjaške ptice zelo enostavno. FOTO: Dejan Javornik

Proti Triglavu FOTO: Dejan Javornik