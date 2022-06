Edini kandidat za direktorja TVS dopusta z družino ni prekinil, podpore pa tako ali tako ni dobil

Danes je zasedal programski svet, ki je odločal o dajanju predhodnega soglasja za imenovanje Urbana Laurenčiča za direktorja TV Slovenija. Bil je edini kandidat, a kljub temu zadostne podpore ni dobil. Generalni direktor RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha je takoj po tem predlagal, da se da predhodno soglasje za vršilca dolžnosti Patriku Greblu, zdajšnjemu svetovalcu generalnega direktorja – podporo je tudi dobil.

Urbana Laurenčič. FOTO: Adrian Pregelj

Nekatere je presenetilo, da kandidat Laurenčič ni bil fizično prisoten na seji programskega sveta, ampak se je oglašal na daljavo, prek ene od aplikacij za videokonference. Pojasnil je, da je na dolgo načrtovanem dopustu in da bi bilo neodgovorno do njegove družine, če bi dopust izpustil. Nekateri programski svetniki so se temu čudili, eden med njimi je dejal, da bi se precej enostavno do Ljubljane lahko pripeljal. Še pred glasovanjem so nekateri od članov programskega sveta, ki so podpirali Laurenčiča, ugotavljali, da tako ali tako ne bo potrjen, da pa če bi bil kandidat, ki je njim po godu, bi mu peli hvalospeve. Tudi Grebla na seji ni bilo.

Sicer so Laurenčiču med zaslišanjem postavili precej vprašanj, denimo o Marcelu Štefančiču in oddaji Studio City, o novinarki Eugeniji Carl, ki ne želi delati za oddajo Panorama, o ukinjenih oddajah in sodelovanju s politiko.

Laurenčič je dejal, da samo Marcel Štefančič lahko vodi Studio City. Kaj je dejala Carlova, da ne ve, a da ni za izključevanje. Na to, da se na določene stvari javno ni odzval, da pa je eden od programskih svetnikov zasledil nekatere Laurenčičeve objave, je odvrnil, da to ni mogoče, saj ga na twitterju sploh ni. Dodal je še, da so v športnem programu, ko je nekdo od zaposlenih na facebooku zapisal nekaj malo negativnega o neki programski odločitvi, takoj odreagirali in se znotraj kolektiva odločili, da ne peremo umazanega perila v javnost, zato tudi, da je treba določiti pravila, kako se obnašati na družabnih omrežjih.

Patrik Greblo. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Je res, da ga postavlja Igor E. Bergant? Nihče ni vedel, da se prijavlja, je odvrnil: »Če je kdo to rekel, se je zmotil.«

Pa glede ukinjenih oddaj in njihovem povratku: »Ta trenutek je stanje kakršno je. Trenutno je treba sprejeti argumente, pogledati kakšne so bodoče smernice, kako bomo delovali. Ta trenutek govoriti o vračanju nekih oddaj čez noč je popolnoma nesmotrno, se pa je treba strokovno usesti in dogovoriti, kako bomo delovali v prihodnje, katere oddaje bomo ponudili, ki bodo zavezane primarni resnični informaciji.« Šele potem, da se bo odločilo, ali se oddaje vrnejo ali ne.

Zase je Laurenčič dejal, da je človek pravil, včasih celo preveč: »Držal se bom tistega, kar bomo zapisal, kršil ne bom. Če določenih stvari ne bom mogel preprečiti, bom opozoril. Če ne bom slišan, bom odstopil.« Če bi mu bilo dano, bi s katerokoli politiko sodeloval, vendar bi zastopal interese RTV Slovenija.