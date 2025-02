Edina na Jadranu, verjetno tudi na svetu (FOTO)

Riba frater (Diplodus vulgaris) nosi ime po črnem obročku na repu in črni lisi na temenu, slednja močno spominja na kapuco redovnikov, ki jim pravimo tudi bratje oziroma fratri, po izpeljanki iz latinščine.

Sicer pa o povezavi te ribe in ribičije z vero pater Marjan Vogrin, ki je pred upokojitvijo dobrih 20 let deloval v minoritskem samostanu sv. Frančiška Asiškega v Piranu, pravi: »Manj znano je, da so bili prvi apostoli, ki jih je Jezus povabil v svoj krog, skoraj vsi ribiči. Šele kasneje so postali v prenesenem pomenu pastirji, dušni pastirji. To smo vsi duhovniki še danes.«

Frater je riba našega morja, redovniki pa so tudi bratje oziroma fratri, zato tako ime pokala. FOTO: Janez Mužič

Po ribičiji so se prilegli jota in buhteljni. FOTO: RD Oradela

31 udeležencev je bilo na 11. tekmi.

Marjan Vogrin: »Ribo frater prepoznamo po črni lisi na temenu, ki spominja na kapuco redovnikov.« FOTO: Janez Mužič

Vogrin je po rodu Štajerec, ki pa se je ob duhovnem in strokovno-zgodovinskem, arhivarskem in še katerem delu v Piranu navdušil za športni ribolov. Utrdil se je v tamkajšnjem Ribiškem društvu Oradele. Leta 2014 je skupaj z enim naših najboljših športnih ribičev, Pirančanom Danilom Torejem, in s prijatelji iz tega društva prvič povabil redovnike minorite iz slovenskih samostanov v Piranu, na Ptujski Gori, Ptuju in v Ljubljani, da se pomerijo na prvi redovniški tekmi v ribičiji pri nas. Domiselno so jo poimenovali pokal frater. Navdušenje je bilo precejšnje in rodila se je edinstvena ribičija bratov minoritov, drugih redovnikov in duhovnikov ter vseh športnih ribičev. Letošnja je bila že enajsta in udeležili so se je ribiči iz Slovenije pa tudi iz Hrvaške, Črne gore in Avstrije. Je edina na Jadranu in verjetno tudi na svetu.

»Frater je riba, ki živi v našem morju, redovniki pa smo tudi bratje oziroma fratri, zato tako ime pokala,« pojasnjuje Vogrin. Frater je še kar pogosta riba v našem morju; je iz družine šparov, njegova najbližja sorodnika sta šarg in špar, od katerih se loči predvsem po obarvanosti telesa. Živijo povsod po Jadranu, zrastejo tudi do več deset centimetrov v dolžino, a jih je zadnja leta v Piranskem zalivu bolj malo.

Z upokojenim koprskim škofom dr. Jurijem Bizjakom so molili za pokojne ribiče in namenili blagoslov celoletni varni plovbi in ribolovu. FOTO: Vito Muhič

Najprej maša

Na tekmi lovijo iz zasidranega čolna s palico ali na roko, pri tehtanju pa veljajo prav vse vrste veljavnih rib, en gram se točkuje z eno točko. Ker pa gre za pokal frater, vsak gram ujetih fratrov prinese kar 10 točk. Dogodka se vsako leto udeleži več redovnikov, a na sobotni jih je od 53 prijavljenih lovilo le 31. Zaradi bolezni in močne burje nekaterih ni bilo, očitno pa so zlasti dušni pastirji iz notranjosti Slovenije ob napovedanem slabem vremenu s snegom ostali doma.

Ulovili so 15 kg rib, po večini menole, ribone in šure, a nobenega fratra. FOTO: Janez Mužič

Udeleženci so tekmo začeli z jutranjo mašo v cerkvi sv. Frančiška ob Križnem hodniku minoritskega samostana. Tam se jim je tudi letos pridružil upokojeni koprski škof dr. Jurij Bizjak, ki se je prejšnja leta rad udeleževal tega ribolova. Daroval je mašo v družbi gvardijana p. Janeza Šamperleta, piranskega župnika Zorka Bajca in Marjana Vogrina. Maševanje so opravili za vse pokojne ribiče, tako športne kot tudi gospodarske, in z blagoslovom, ki je bil namenjen celoletni varni plovbi in ribolovu. Pred odhodom so se v samostanu okrepčali s kavico in zajtrkom, vsak je na čoln odnesel tudi malico; ta je na valovitem morju od malo po 8. uri pa tja do 13. ure, kolikor je trajal ribolov, še kako teknila.

Lovijo vse vrste veljavnih rib, vsak gram ujetih fratrov prinese kar 10-krat več točk. FOTO: Vito Muhič

Ulovili so 15 kilogramov rib, po večini menole, ribone in šure. A fratrov ta dan v zalivu očitno ni bilo, saj se ni niti eden znašel na trnku. Rezultate so, potem ko so ulov na piranskem pomolu stehtali, razglasili v minoritskem samostanu, kjer so jim postregli joto in buhteljne. Čeprav to ob veselem druženju niti ni pomembno, povejmo, da je v generalni uvrstitvi najbolj prijemalo Franku Frumnu iz MRK Menola Izola, Vojku Kokotu iz RPD Piran in Francu Frumnu iz MRK Menola Izola. V konkurenci redovnikov sta se izkazala p. Miran Žvanut iz ljubljanske Družbe Jezusa in p. Marjan Vogrin iz minoritskega samostana na Ptuju.

Pomerili so se ribiči iz Slovenije, Hrvaške, Črne gore in Avstrije. FOTO: Mario Druscovich

Zmagovalci pokala v generalni uvrstitvi Vojko Kokot in Franko ter Franc Frumen FOTO: RD Oradela