Edi je bil na vseh salamijadah

S posebno prireditvijo, na kateri so ob veselem druženju, dobri kulinariki, žlahtni kapljici ter zabavi in plesu razglasili rezultate in podelili nagrade, se je v restavraciji hotela Radin v Radencih v organizaciji tamkajšnjega turističnega društva končala 29. Pomurska salamijada.

In čeprav na tokratni ni bilo rekordne udeležbe, so bili organizatorji zadovoljni, saj je najboljše salame na ocenjevanje prineslo 38 ljubiteljskih mesarjev (lani eden manj). Komisija je tako izbirala med 48 (lani 43) odličnimi suhomesnimi izdelki. Zanimivo je omeniti, da se je tokratnega tekmovanja udeležilo sedem novih salamarjev, kar organizatorjem vliva upanje, da zanimanje za prireditev ne bo zamrlo.

Vse boljša kakovost

Letos so izdelke ocenjevali Igor Kustec, Zdenka Tompa, Milan Hari, Milko Lebarič, Zlatko Kreis in Jasmina Himelrajh Kraner. Skupna ocena se izračuna s programom zveze salamarjev, je pa to seštevek ocen štirih sodnikov (sodnika z najvišjo in najnižjo oceno se ne upoštevata). Vzorec lahko osvoji največ 6 točk za okus, 4 za prerez – videz, barvo in teksturo, 3 točke za vonj in 2 za zunanji videz. Prvi dve mesti je osvojil Štefan Molnar (Cogetinci, Cerkvenjak), sledil je Albin Horvat (Radenci), nato Zvonko Poštrak, peti je bil Viktor Zemljič (Boračeva, Radenci) in šesta Irena Strazberger. Najboljši se bodo udeležili finala slovenskih salamijad, Molnar, ki se je med prvake uvrstil z dvema različnima vzorcema, pa se lahko po pravilih zveze salamarjev udeleži le z enim, zato se je na državni finale uvrstila tudi Irena Strazberger.

Kot je povedala predsednica TD Radenci Karmen Žibret Kavčič, se je v 29 letih kakovost salam na severovzhodu države bistveno izboljšala. Zadovoljna je bila tudi s številom udeležencev, med katerimi so vedno tudi novi. Na razglasitvi rezultatov je za prijetno druženje ob glasbi in plesu skrbela skupina Hay iz Murske Sobote. Organizatorji so podelili tudi posebno darilo za zmagovalca pri ugotavljanju teže pršuta (6108 g), ki so ga obesili v prireditvenem prostoru. Najbližji je bil Maksimiljan Kvas iz Oplotnice, kar ne preseneča, saj je tudi sam mesar.

Kot so izračunali organizatorji, so na vseh 29 dozdajšnjih pomurskih salamijadah ocenili skupno 1847 vzorcev, tekmovanja pa se je v vseh letih udeležilo 481 različnih salamarjev. Vseh 29 se je udeležil Edi Štanta iz Podgrada pri Gornji Radgoni. Štefan Molnar, Albin Horvat in Zvonko Poštrak so se v finale uvrstili prvič, Irena Strazberger drugič, Viktor Zemljič pa se je uvrstil v finale že 11-krat. Med letošnjimi udeleženci so na pomurski salamijadi 20- in večkrat poleg Štante sodelovali še Marjan Kralj, Viktor Zemljič, Franc Podlesek in Slavko Geder.