Eden največjih farmacevtov pri nas uvaja spremembe

Pozitivno delovno vzdušje v podjetju in dobro počutje zaposlenih je tematika, s katero se kadrovski oddelki v različnih panogah zadnja leta ukvarjajo zelo dejavno, saj se zavedajo, kako pomembno je zadržati zaposlene in privabiti vedno nove talente v svojo sredino. Kot uspešno obliko bogatenja kulture vključenosti so v Novartisu spodbudili delovanje interesnih skupin zaposlenih ali »Employee Resource Groups« (ERG).

Naročnik oglasne vsebine je Novartis