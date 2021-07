E-uprava ni delovala, ljudje imeli težave s prijavo na glasovanje

Pobudniki referenduma o noveli zakona o vodah, združeni v Gibanju za pitno vodo, opozarjajo, da je vloga za prijavo na glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča že dva dneva nedostopna. S težavami se ubadajo tudi tisti, ki želijo glasovati iz tujine.

E-uprava ne dela

Volivci, ki bi želeli glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča ali na domu (na t. i. voliščih omnia), lahko to še danes sporočijo okrajni volilni komisiji. A na Inštitutu 8. marec že od jutra prejemajo sporočila ljudi, da vloge za takšno glasovanje ne morejo oddati, saj spletni portal E-uprava ne dela. To je dejala direktorica inštituta Nika Kovač. Nekateri volivci so sicer sporočili, da se bodo posebej za volitve odpeljali v ustrezno mesto mesto, a kot je opozorila Kovačeva, to ni naloga posameznika, temveč oblasti. »To se je zgodilo prvič v zgodovini, to je nedopustno in predstavlja grob poseg v pravice starostnikov.« Precej starostnikov tudi živi v domovih starejših občanov zunaj matičnega kraja prebivališča in zato ne bodo mogli oddati svojega glasu.



Kovačeva je pri tem poudarila, da je za spletno stran odgovorno ministrstvo za javno upravo in s tem minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ki prihaja iz vrst SMC. Ta stranka pa je zakonu naklonjena. Alenka Kreč Bricelj iz organizacije Smetumet pa je opozorila, da volilni upravičenci, ki živijo v tujini in imajo tam stalno prebivališče, niso dobili nikakršnih obvestil o tem, da referendum sploh poteka. Nekateri, ki so po svojih lastnih kanalih ugotovili, da ta poteka in sami zaprosili za volilne dokumente, pa so dobili napačne podatke. Prav tako jim nekateri volivci, ki so trenutno na dopustih, javljajo, da po pošti še niso dobili lističev za glasovanje iz tujine. Kot je dejala, so nekateri celo dobili prazne ovojnice.

Odpravili tehnično napako

E-upracv ponovno deluje, potem ko je zaradi tehnične napake danes prišlo so izpada delovanja, pa so nato sporočili iz ministrstva za javno upravo. V državni volilni komisiji so ob tem poudarili, da volivci tako lahko vloge za glasovanje na nedeljskem referendumu o noveli zakona o vodah oddajo tudi prek omenjenega portala. Tehnično napako je strokovna ekipa po pojasnilih ministrstva za javno upravo nemudoma zaznala in jo v najkrajšem možnem času odpravila. »Šlo je za namestitev baznih sprememb, kar je bilo testirano na testnem okolju in je tam delovalo brez težav. Ob nameščanju na produkcijsko okolje se je pojavila napaka.« Portal že deluje nemoteno, na ministrstvu pa se uporabnikom za izpad iskreno opravičujejo.





