Nova ustavna sodnika sta Nina Betetto in Primož Gorkič

Poslanci so z 52 glasovi za in 31 proti za ustavna sodnika na predlog predsednice republike Nataše Pirc Musar izvolili Nino Betetto in Primoža Gorkiča, ki sta že zaprisegla pred državnim zborom. Novoizvoljena ustavna sodnika bosta na ustavnem sodišču nadomestila sodnika Špelco Mežnar in Marka Šorlija, ki se jima mandat izteče 30. oktobra oz. 19. novembra.

Nina Betetto, ki je v preteklosti že bila v naboru kandidatov za mesto ustavne sodnice, je vrhovna sodnica od marca 2006, bila je tudi podpredsednica vrhovnega sodišča. Deluje v civilnem oddelku Vrhovnega sodišča. Gorkič pa je vrhovni sodnik na kazenskem oddelku vrhovnega sodišča in izredni profesor za kazensko pravo na ljubljanski pravni fakulteti.

Glasovanje je bilo tajno, so pa podporo kandidatoma, ki sta v ponedeljek dobila zeleno luč mandatno-volilne komisije DZ, že pred glasovanjem napovedali v koalicijskih Svobodi, SD in Levici.

Če je Primož Gorkič v javnosti relativno priljubljen, pa tega ne moremo reči za Betteto, ki je že pred leti dvigovala precej prahu. Ko je leta 2016 obstajala možnost, da bi postala ustavna sodnica, je denimo predsednik stranke ZA Slovenijo - Glas za otroke in družine Aleš Primc obljubljal proteste tako pred vrhovnim kot ustavnim sodiščem.