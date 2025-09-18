DZ sprejel pokojninsko reformo, opozicija: To je dieta za upokojence

DZ je z 49 glasovi za in enim proti potrdil pokojninsko reformo, ki viša starostno mejo za upokojitev in odmerni odstotek, daljša referenčno obdobje za pokojninsko osnovo in spreminja način usklajevanja pokojnin. Koalicija izpostavlja dostojne pokojnine in vzdržnost pokojninske blagajne, opozicija pa opozarja na slabšanje položaja upokojencev.

Koalicijski poslanci so na izredni seji DZ že popoldan napovedali podporo vladnemu predlogu pokojninske reforme, ki po njihovem mnenju omogoča dostojne pokojnine in vzdržnost pokojninske blagajne. V opoziciji pa opozarjajo na "drobni tisk", saj se ob višanju odmernega odstotka in uvedbi zimskega dodatka med drugim predlaga podaljševanje referenčnega obdobja.

Janez Cigler Kralj (NSi) je naprimer pozdravil višanje vdovske, družinske in invalidske pokojnine. Opozoril pa je, da element solidarnosti pretehta v škodo pravičnosti, predvsem do tistih, ki so delali 40 let in so blizu praga revščine. »To ni pokojninska reforma, ampak dieta za upokojence,T« je dejal Aleksander Reberšek (NSi). Opozoril je na daljšanje referenčnega obdobja in spremembe pri usklajevanju pokojnin. Koaliciji je očital, da je zavrnila predlog zimskega dodatka, ko ga je predlagala opozicija, tik pred volitvami pa ga uvaja.