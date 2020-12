DZ potrdil sedmi protikoronski zakon, koalicija zadovoljna

DZ je danes sprejel sedmi protikoronski zakon, vreden 550 milijonov evrov. Tudi ta prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest, ob tem pa tako kot prvi protikoronski zakon dodatke za najbolj ranljive skupine prebivalstva, med njimi upokojence, študente in družine. V njem je zapisana tudi možnost hitrega upokojevanja.Predsednik vladeje ob zapisal (nelektorirano): »Tudi #PKP7 je sprejet. Izdatna pomoč delavcem in podjetnikom, družinam, upokojencem in študentom. V slabih 10 mesecih je vladaRS pripravila 7 obsežnih zakonskih projektov. Vsak med njimi posamično presega vse, kar je prejšnja koalicija sestavila skupaj v letu in pol.«Razprava je trajala praktično ves dan, sejo so prekinili le, ko so se tresla tla, stene in strop DZ. Takole so poslanci na hitro zapustili veliko dvorano