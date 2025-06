DZ potrdil dolgoročni program razvoja Slovenske vojske: višji izdatki, večja rezerva

Državni zbor je z 38 glasovi za in šestimi proti potrdil resolucijo o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. Ključna novost so višji izdatki za obrambo, postopno do tri odstotke BDP do leta 2030, ter oblikovanje obvezne rezerve do 30.000 pripadnikov.

Resolucijo so podprli poslanci Svobode, del SD in NSi, nasprotovali so ji Levica in dva samostojna poslanca. SDS in večina NSi sta bila na glasovanju odsotna. Levica je neuspešno predlagala posvetovalni referendum o dvigu obrambnih izdatkov.

Minister za obrambo Borut Sajovic je poudaril, da se varnostne razmere spreminjajo, pri čemer je vojna v Ukrajini pomembno vplivala na odločitev za spremembo strategije. Poudaril je, da bo Slovenija kot članica Nata ostala varna le ob sodelovanju v zavezništvu.

Medtem so kritiki, predvsem iz Levice in SDS, opozorili na nerealnost kadrovskih ciljev, pomanjkanje transparentnosti pri porabi sredstev in tveganja, ki jih prinaša »več orožja«.

Resolucija predvideva tudi krepitev nacionalne obrambne industrije, projekte dvojne rabe (vojaški in civilni namen), ter dvig odpornosti družbe, zlasti na področju infrastrukture in zdravstva.