Dvorec Viltuš brez graščaka klavrno propada

Minilo je že več kot 30 let, odkar so se iz dvorca Viltuš, ki stoji v Spodnjem Slemenu oziroma tik ob glavni prometni cesti med Mariborom in Dravogradom, izselili zadnji stanovalci. Grajski lepotec, ki bi lahko zagotovo postal ena od zelo priljubljenih turističnih točk tistega dela države, žalostno sameva in propada.»V zvezi z obnovo ni nič novega,« nam pove predsednica Turističnega društva (TD) Selnica ob Dravi Ivanka Frešer. Prav po njihovi zaslugi je grad vsaj na zunaj videti urejen. Za grajski vrt namreč člani TD Selnica ob Dravi pridno skrbijo vse od leta 2015. Po pogodbi s kulturnim ministrstvom društvo kosi in dosajuje ...