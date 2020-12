Dvom o zakonitosti ukrepov in velika zaušnica vladi

LMŠ: Dvom o zakonitosti ostalih ukrepov

SD: Vladi ne gre več zaupati

Levica: Tvit dekreti

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB menijo, da je odločitev ustavnega sodišča, ki je ugotovilo, da sklepi o šolanju na daljavo ne veljajo, zaušnica vladi oz. da gre za njeno veliko napako. Pozivajo k spoštovanju vladavine prava. Opozarjajo na nekatere ukrepe, pri šolanju na daljavo zlasti na posledice, ki jih ima to za otroke s posebnimi potrebami.Ustavno sodišče je namreč v četrtek odločilo, da sklepi vlade o podaljšanju izobraževanja na daljavo ne veljajo, ker niso bili objavljeni v uradnem listu. Vladi je dalo tri dni časa za ukrepanje, sicer se bodo šole vrnile k pouku po starem. Vladna služba za zakonodajo je sicer napovedala, da bo vlada po odločitvi ustavnega sodišča znova odločala o ukrepih in jih objavila v uradnem listu.Poslanka LMŠmeni, da je odločitev ustavnega sodišča velika zaušnica tej vladi. »Medtem ko vlada na eni strani poziva k spoštovanju vladavine prava, po drugi strani krši eno od njenih osnovnih pravil, in sicer, da so vsi sprejeti predpisi tudi javno objavljeni,« je poslanka ocenila v današnji izjavi v DZ. Dodala je, da komuniciranje prek Twitterja ni dovolj.Prav tako morajo biti po njenih besedah ukrepi podkovani s strokovnimi argumenti in analizami, da bi jih državljani lahko tudi dosledneje spoštovali. Kot je opozorila, otroci s posebnimi potrebami v izobraževalno-zdravstvene ustanove ne hodijo le v šolo, pač pa so tam deležni tudi strokovne obravnave in tam prebivajo, kar pa da jim je vlada z nezakonitim sklepom onemogočila. Odločitev ustavnega sodišča po mnenju poslanke tudi kaže, da je bil ukrep prekomeren. Po ocenah Heferletove obstaja tudi dvom o zakonitosti vseh drugih ukrepov vlade.Nekdanji šolski minister in podpredsednik SD Jernej Pikalo je v izjavi poudaril, da so razmere v državi, kar zadeva epidemijo, izjemno zahtevne, a to ne more biti opravičilo za to, »da se dela po domače«. »V pravni državi se zadev ne sme delati po domače. V takem primeru državljani ne vemo, kaj je prav in kaj ne, kaj velja in kaj ne, ne znamo slediti ukrepom, predvsem pa smo zmedeni,« je opozoril Pikalo.Odgovor na to, da ukrepi niso dovolj učinkoviti, vidi v tem, da aktualni oblasti na ta način ne morejo več zaupati. Poudaril je, da razume starše, posebej otrok s posebnimi potrebami, ki ne znajo pomagati. Taki otroci potrebujejo drugačno vrsto pomoči, z odloki, ki niti niso dobro pojasnjeni, pa jim po Pikalovem mnenju odrekajo pravico do razvoja. Upa, da bodo na ministrstvu vsaj za te otroke omogočili pouk, sicer pa bi možnost vrnitve otrok v šole morala vlada po njegovem mnenju preučevati iz tedna v teden. Po Pikalovih ocenah obstaja tudi možnost odškodninskih tožb.Po besedah vodje poslancev Leviceje ustavno sodišče ugotovilo dvoje: »Da je vlada nesposobna in škodljiva.« Nesposobna je po njegovem mnenju zato, ker ne zna ali ne želi upoštevati navodila ustavnega sodišča pri presoji prvih odlokov, da mora ukrepe tehtati vsakih sedem dni, poleg tega pa ukrepov niti ne objavi v uradnem listu. »'Maršal tvito' bi rad vladal s tvit dekreti, a to v pravni državi ni mogoče in ni dopustno,« je dejal Vatovec.Izpostavil je še, da lahko omejitev šolanja predstavlja nepopravljive posledice zlasti za otroke s posebnimi potrebami. »Gre za intenzivne šolske procese, ki jih na daljavo ni mogoče izvajati in predstavljajo lahko resno tveganje za nadaljnji razvoj in učni uspeh teh otrok,« opozarja Vatovec.