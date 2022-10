Dvojno slavje častnega poveljnika (FOTO)

Ni vsakomur usojeno dočakati 90 let življenja, a ta visoki osebni jubilej je doživel Karel Fleisinger iz Spodnjih Ivanjcev. Karlek, kot ga kličejo, je velik del svojega življenja posvetil družini in kmetovanju in bil dejaven tudi na številnih drugih področjih. Bil je aktiven v različnih organizacijah, še najdlje v PGD Spodnji Ivanjci, kjer je častni poveljnik. Zato ni čudno, da so ga ob 90-letnici obiskali njegovi gasilci. Slavje se je pravzaprav začelo z zbiranjem ob domačem gasilskem domu, od koder je kolona vozil krenila na Karlov dom, kjer deluje Turistično-vinogradniška kmetija Fleisinger. V koloni so bili ob gasilcih še predstavniki KO RK Spodnji Ivanjci, KS Spodnji Ivanjci, DU Spodnji Ivanjci in Pevski zbor DU Negova-Spodnji Ivanjci, katerega ustanovitelj je prav Karel.

Slavljencu so čestitali tudi muzikantje.

Slavljenec je delegacijo pričakal pred prostori kmečkega turizma, kjer mu je v njegovo čast zapel Pevski zbor DU Negova-Spodnji Ivanjci. Ganjenemu ob poslušanju pesmi in pogledu na zbor so se mu orosile oči. Nič manj čustev ni bilo ob čestitkah vseh, ki so se udeležili slavja. Čestital mu je tudi župan občine Gornja Radgona Stanislav Rojko, ki mu je pripravil lep nagovor. Slavljenec je po sprejemu in skupnem fotografiranju povabil na bogato pogostitev. Razume se, da so udeleženci tega slavja Karleku nazdravili z vini, ki jih prideluje kmetija Fleisinger. Za presenečenje so poskrbele tudi pevke, ki so Karleka povabile, da je zaplesal.

Zaslužen za društveni dom

Kmetijo je prevzel po materi, ki je sama kmetovala po smrti moža. Oče mu je umrl, ko je bil star tri leta. Že zgodaj je moral poprijeti za vsa kmečka dela. Leta 1958 se je poročil z Marijo, ki je bila vseskozi steber kmetije. Prav ona je bila tista, ki je Karleku omogočala, da se je lahko vključeval v razna društvena dogajanja. Posvetil se je gasilstvu, kjer je opravljal pomembne funkcije.

Karlek je sam zarezal v eno izmed rojstnodnevnih tort.

V tej dejavnosti se je tudi izobraževal. Dejaven je bil v krajevni skupnosti. Posebno poglavje njegovega delovanja je zadevalo kmetijsko politiko. Bil je ustanovitelj Rejskega društva za lisasto pasmo govedi Gornja Radgona, deloval je tudi v organih sladkorne tovarne v Ormožu, bil aktivni član Kmetijske zadruge Radgona, pri Rdečem križu in drugih organizacijah. Nazadnje je vodil DU Negova-Spodnji Ivanjci, kjer je bil 15 let predsednik. Po njegovi zaslugi ima društvo svoj društveni dom. Za to je poskrbel Karel z odkupom nekdanjega gasilskega doma od Radgonskih goric v Negovi. Ves čas vodenja je skrbel za druženje članov prek izletov in srečanj. Po njegovi zaslugi je začel delovati pevski zbor, ki je s svojimi nastopi bogatil mnoge dogodke v društvu in širše, posneli so tudi CD-je.

Težko je zajeti vse, kar obsega 90-letno življenje slavljenca Karleka. »Vesel sem, da so se mojega praznovanja spomnili v tistih organizacijah, kjer sem deloval, še zlasti, da so mi moji gasilci izročili listino častnega poveljnika PGD Spodnji Ivanjci in s tem ovrednotili moje delo v društvu. Hvaležen sem svojim domačim, ki so pripravili pogostitev za vse udeležence,« je povedal Karlek.

Fleisingerjeva vina pristajajo v kozarcu in tudi na kozarcih.

Štiri generacije za isto mizo Na domačiji Fleisingerjevih k isti mizi sedajo štiri generacije. Njihova kmetija obsega 45 ha, od tega je 7 ha gozda in 13 ha vinogradov. Vinogradništvo je glavna panoga njihovega delovanja, ki je povezano z delovanjem Kmečkega turizma Fleisinger, kjer lahko sprejmejo 60 gostov. Kmetijo sta Marija in Karel naprej prepustila snahi Jožici in sinu Zvonku, zdaj pa jo vodi vnuk Sandi z Jasno.