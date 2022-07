Dvojni abraham planincev

Pri planinskem domu pod Reško planino nad Preboldom so preboldski planinci praznovali kar dva velika jubileja. S slovesno prireditvijo so zaokrožili 50-letnico delovanja društva in tudi 50-letnico planinskega doma, ki je leta 1972 odprl svoja vrata v prenovljeni stavbi bivše podružnične osnovne šole. Zlati znak PZS je prejel Jani Zagožen (levo). Godbeniki pihalne godbe Prebold so na začetku slovesnosti zaigrali državno himno, za planinsko pa je poskrbel Planinski mešani pevski zbor Žalec. Povezovalka Nejka Žahelj Golič je pred mikrofon povabila predsednika PD Prebold Matica Pečovnika, ki se...