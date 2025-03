Dvojna izguba za Alenko Kesar: Špela in mami. Na isti dan. S tremi leti razlike. Ni ju več.

Nekdanja televizijska voditeljica in pisateljica Alenka Kesar te dni preživlja težke trenutke. Mineva namreč deset let od smrti njene prijateljice, novinarke Špele Šipek. Tri leta kasneje, prav tako 26. marca, pa se je za vedno poslovila njena mami.

»Špela in mami. Na isti dan. S tremi leti razlike. Ni ju več. Kot bi trenila z očmi. Ni ju več. A prav ljubezen, ki smo jo imele, mi pomaga živeti, preživeti. Pogrešam vaju,« je zapisala ob njunih fotografijah na Instagramu.

Alenkin ganljiv zapis objavljamo v celoti:

»Kako se lahko življenje preplete in pokaže svojo usodnost v najbolj bolečih točkah.

Današnji datum to dokazuje.

Na ta dan, pred desetimi leti, je umrla moja ljuba prijateljica Špela. Dan, ki ga ne bom nikoli pozabila, nikoli doumela. Dan, ko je odšla mlada, izjemna, čudovita Špela. Njena smrt je globoko zarezala v srca tistih, ki smo jo imeli radi.

In tri leta po tem tragičnem dogodku je umrla moja mami. Na isti dan. Pred sedmimi leti.

Moja ljuba, zlata, lepa mami. Izguba je globoko zaznamovala moje življenje.

Špela in mami. Na isti dan. S tremi leti razlike. Ni ju več. Kot bi trenila z očmi. Ni ju več.

A prav ljubezen, ki smo jo imele, mi pomaga živeti, preživeti.

Pogrešam vaju.

Upam, da se med zvezdami srečujeta, se objameta.«

V sredo končala delo, četrtkove Tarče ni dočakala

Špela Šipek je bila novinarka in urednica, ki je bila stara komaj 42 let. V svoji bogati novinarski karieri je bila nazadnje urednica Tarče na RTVS. »V sredo je hodila po hodnikih vaše in naše hiše na Kolodvorski, pozdravljala ljudi in pripravljala zadnje podrobnosti današnje Tarče. Delo je, kot vedno, dokončala. Tarče ni dočakala. Skrušeni smo,« so ob nepričakovanem slovesu zapisali njeni sodelavci.

Umrla je zaradi srčne kapi, za sabo pa je pustila partnerja in hčerko.