Dvig denarja na bankomatu v tujini: naj izberem s konverzijo ali brez nje?

Menjalni tečaji mednarodnih kartičnih sistemov so običajno ugodnejši kot tečaji lokalnih bank.

Morda je letos marsikoga trenutna situacija z novim koronavirusom in s tem povezanimi takšnimi ali drugačnimi ukrepi odvrnila od misli o potovanju v tuje države. Tisti, ki jih ne ustavi niti virus, pa naj bodo pri plačevanju s kreditnimi karticami v tujini nekoliko bolj pozorni. Razen seveda, če se vam ni težko odpovedati nekaj evrom, kolikor vas lahko stanejo provizije ali pa slab menjalni tečaj.Na dopustovanju v državah Evropske unije, kjer (še) ne uporabljajo evra, je dobro, kot svetujejo v Združenju bank Slovenije (ZBS), da pri dvigovanju gotovine na bankomatih izberete možnost dvig v lokalni valutibrez konverzije. V tem primeru bo namreč preračun v evre izveden po tečajih mednarodnih kartičnih sistemov, ki pa so običajno ugodnejši kot tečaji lokalnih bank. Seveda lahko s kartico plačujete tudi na prodajnih mestih. V ZBS v zvezi s tem svetujejo, da tudi v tem primeru izberete možnost plačila v lokalni valuti brez konverzije.Pred odhodom v tujino je sicer zelo priporočljivo, da poskrbite za dodatno varnost svojih kartic, in sicer z naročilom na varnostno SMS-sporočilo. »To pomeni, da boste v primeru izgube, kraje ali zlorabe kartice na telefon nemudoma prejeli obvestilo, da se z njo dogaja nekaj nenavadnega,« pravijo na ZBS in še, da nikar ne odlašajte s klicem na telefonsko številko, ki je navedena na vaši kartici in je dostopna 24 ur na dan in 365 dni v letu. »Najbolje je, da si jo shranite (npr. neposredno v telefon) oziroma si jo poskušate zapomniti.«Na ZBS svetujejo še, da s seboj ne nosite večjih zneskov gotovine, saj jo lahko s kartico osebnega računa (debetna kartica visa/visa electron, maestro, mastercard debetna kartica) ob nizkem znesku provizije dvigujete na številnih bankomatih po vsem svetu. Za kartici z odloženim plačilom mastercard ali visa, ki ju prav tako lahko uporabite za dvig gotovine, pa na ZBS svetujejo, da ju na bankomatu uporabite le izjemoma. Razlog za to tiči v višjih provizijah.