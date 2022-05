Dvesto jih je po ravnici poganjalo pedale

Letos mineva 20 let, odkar je Društvo starodobnikov – ljubiteljev starih koles Dimek Beltinci prvič pripravilo panoramsko vožnjo s starimi kolesi po Beltincih in okolici. V tem obdobju so se med njimi in drugimi sorodnimi društvi iz Slovenije in tujine, predvsem iz Hrvaške in Madžarske, spletle prijateljske vezi s poudarkom na ohranjanju in negovanju starih koles.

V zrak so spustili 50 golobov pismonoš.

Tokratni mednarodni reli s starodobnimi kolesi je bil posvečen ustanovitelju in prvemu predsedniku društva Avgustu Farkašu. Kačo kolesarjev so med potjo spremljali policija, gasilci PGD Beltinci in društvo Potač Gančani. Na Otoku ljubezni v Ižakovcih je bil malce daljši postanek z ogledom naravnih in turističnih zanimivosti, pripravili so tudi šaljive in zabavne kmečke igre.

Skupna dolžina 20. mednarodne kolesarske vožnje je bila 12 kilometrov, saj so pedale koles poganjali udeleženci iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške. Vsi so se za to priložnost oblekli v oblačila prednikov, nekateri pa so na pot vzeli celo pleteni cekar iz ličja in v njega dali mrzlo vodo in malico.

Udeleženci so se zbrali na grajskem dvorišču pri beltinskem gradu, kjer so jim izrekli dobrodošlico in zaželeli varno vožnjo po prekmurski ravnici predsednik Društva Dimek Beltinci Slavko Horvat, župan Beltincev Marko Virag in predsednica KS Beltinci Lizika Zadravec. Ob tej priložnosti je delegacija članov društva na pokopališče odpeljala šopek cvetja in se poklonila prvemu predsedniku društva Farkašu.

Kolesarili so udeleženci iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške.

Pred začetkom starta so člani Društva za vzgojo in varstvo ptic Slavček, ljubitelji malih živali, v zrak spustili 50 golobov pismonoš kot sporočilo miru. Vsi skupaj so zapeli Dimekovo himno, in že se je kača kolesarjev popeljala na pot. Vsak udeleženec je v spomin prejel majico.

Pedale je poganjalo 200 udeležencev. FOTOGRAFIJE: Jože Žerdin