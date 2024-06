Dve podjetji, ena zmagovalna zgodba

Profesionalni kolesarji ekipe Lidl-Trek so s svojo predanostjo, vztrajnostjo in vrhunsko pripravljenostjo osvojili srca navijačev in se povzpeli prav v vrh številnih tekmovanj. Lidl Slovenija kot ponosni sponzor z velikim veseljem spremlja njihove uspehe in podpira njihove športne ambicije.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija