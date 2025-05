Dve desetletji plemenite zaveze naravi

Slavnostni dogodek v Šoštanju je pred 20 leti, ko je stekla iniciativa za ustanovo, ki bi povezala štiri občine (Črna na Koroškem, Ljubno ob Savinji, Šoštanj in Velenje) ter planinska društva ob vznožju zelene gore Smrekovec, PD Šoštanj, PD Črna, PD Ljubno, PD Velenje in Društvo zeliščarjev Velenje, ključno vplival na ohranitev Smrekovca v širšem pomenu.

V Šoštanju pa so nedavno znova postavili pomemben mejnik in sklenili, da je treba v Naravovarstveno zvezo Smrekovec in številna povezana društva vnesti nove vsebine za ohranitev edinstvenega Smrekovškega pogorja.

Zdajšnja predsednica zveze Klavdija Šeruga je poudarila skrb za Smrekovško pogorje.

Ko je družinski ženski kvartet Štiglic pod vodstvom Rosane Štiglic izpod Terskih peči zapel slovesno planinsko pesem Oj, Triglav moj dom, so plemenite misli prevladale in spomnile na simbolni pomen ter lepote narave in naših gora. Še več pesmi so pevke podarile dogodku in zbranim v prepletu dogajanja, ki ga je vodila Milojka B. Komprej.

Izrekla je dobrodošlico predstavnikom Planinske zveze Slovenije ter predstavnikom društev ustanoviteljic, županji Črne na Koroškem Romani Lesjak, županu Ljubnega ob Savinji Franju Naraločniku ter županu Šoštanja Borisu Goličniku.

Slednji se je kot gostitelj v prijateljskem nagovoru zahvalil organizatorjem ob pomembnem planinskem prazniku, ki je lahko kot projekt zgled drugim. Poudaril je pomen plemenite ideje in naporov za ohranitev delovanja, ki je po svoje povezalo planince, planinska društva in občine kot zeleni zaščitni krog Smrekovca. S tem se ohranja kulturna in naravna dediščina, varuje se okolje, ozavešča ljudi o odgovornem ravnanju z naravo in predvsem pozitivno vpliva na najmlajše. »Kratko malo, Smrekovec nas bogati,« je sklenil.

Le gostje

Jože Melanšek, pobudnik projekta, je prejel zahvalo.

V uvodu zbornika 20 let Naravovarstvene zveze Smrekovec sta kot člana uredniškega odbora sodelovala Anica Pugelj (tudi lektorica) in Bernard Štiglic iz PGD Ljubno, zdajšnja predsednica zveze Klavdija Šeruga pa je poudarila skrb za Smrekovško pogorje, spoštovanje naravnih vrednot, dejstvo, da smo v hribih le gostje, in ne nazadnje zavedanje naravnih danosti, lepot in koristi narave, kot je v naši bližini svet Smrekovec.

Zahvalila se je Zavodu za varstvo narave RS, območnima enotama Maribor in Celje, prejšnjim in zdajšnjim odbornikom društva zveze, podpredsednikoma Bernardu Štiglicu, Petru Tomšetu ter načelniku Komisije za varstvo gorske narave na PZS Marijanu Denši. Posebno pozornost je prihranila za zaključek z zahvalo in čestitkami pobudniku, soustanovitelju in deset let predsedniku NZ Smrekovec, zdaj 93-letnemu Jožetu Melanšku iz Velenja. Videoprikaz izdanega tiskanega zbornika sta omogočila Milojka B. Komprej in Franc Maršnjak z zvočnimi komentarji o plemenitem pomenu delovanja številnih planinskih navdušencev iz omenjenih planinskih društev, občin v projektu Smrekovec ter drugih društev in zavodov.

Ob prizadevanju za ohranitev planinskega sveta Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank z Uršljo goro so se v prijetnem glasbenem vzdušju, ki so ga ustvarili otroci iz vrtca Velenje, mlada harfistka, kvartet Štiglic in oktet Zavodnje, poslovili s pesmijo V hribih se dela dan. In zavezo, da izjemen prispevek k ohranjanju naravne dediščine nadaljujejo še bolj zavzeto.

Za glasbeno popestritev so poskrbeli tudi najmlajši.