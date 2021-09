Dvanajstletnik ujel 100-kilskega tuna!

Lovili so pri dobrih 35 stopinjah Celzija. FOTO: Osebni Arhiv

1 uro in pol se je boril s tunom.

Komaj 12-letni ribič iz Ljubljanesi bo minuli vikend zapomnil za vse življenje. Na tekmovanju v organizaciji kluba Big Om iz Omišalja na Krku je pred bližnjim kvarnerskim otočkom Plavnik ujel svojo prvo kapitalno trofejo, 100-kilogramskega tuna, in s tem ekipi Barracuda zagotovil zmago!Lanu je bil ribolov položen v zibelko.Njegov oče je namreč, eden najuspešnejših slovenskih ribičev v lovu na velike ribe. »Pred dvema tednoma smo se vrnili s svetovnega prvenstva v lovu na mečarice na Kostariki. V posamični konkurenci sem bil peti, enako mesto je zasedla naša ekipa Barracuda,« nam je kapetan državne reprezentance v lovu na velike ribe povedal v telefonskem pogovoru. »Zahvaljujem se tamkajšnjemu klubu Big Om za odlično organizacijo tekmovanja, vzeli so nas za svoje.«Na klubskih tekmovanjih ni takšnih starostnih omejitev kot denimo na svetovnih prvenstvih, zato je v štiričlanski ekipi lahko sodeloval tudi Lan. »Vedno si je želel na tekmi ujeti veliko ribo. In zdaj jo je,« je upravičeno ponosen Bojan. In kaj pravi veliki mali zmagovalec? »Ribe lovim že osem let tako v sladki vodi kot v morju, oče me je naučil vseh tehnik, od muharjenja do trolanja,« opiše svoje začetke in preide k minulemu koncu tedna: »Najprej smo se s čolnom zapeljali na pozicijo. Lovili smo po načelu drifting, po katerem v morje mečeš koščke rib, da privabiš tuna. Ko je riba zapela, sem šel na palico. Oče me je dvakrat vprašal, ali jo prevzame on, ampak v tem primeru bi bili diskvalificirani. Poleg tega sem videl, da je tun zmagovalen, in ne bi dal palice. To sem imel v pasu, kar je še težje. Boj je trajal uro in pol.« Mimogrede, riba je tehtala 100 kilogramov, on jih ima 40. Povrhu pa so med 13 ekipami samo tri ujele tuna, drugi dve sta imeli okrog 60 kilogramov.Ekipa Barracuda je ribo zaradi osebne kvote lahko obdržala. Pripravili bodo zabavo, seveda je bo dovolj za vse goste. Potem pa se bodo počitnice počasi končale. Lan gre 1. septembra v sedmi razred OŠ Vič, oče Bojan pa bo dve ekipi, ena je seveda Barracuda, sredi istega meseca popeljal na svetovno prvenstvo v lovu na velike ribe v italijanskem Pesaru.