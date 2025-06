Dvajset let po prvi ladji v Kopru še terminal

Ob dvajsetletnici prvega prihoda potniške ladje v Koper je mesto predstavilo novo sodobno infrastrukturo – potniški terminal, namenjen udobnejšemu sprejemu turistov ter ustvarjanju skupnostnega prostora za domačine ob morski obali. Nov potniški terminal, vreden 3,3 milijona evrov, vključuje prostore za carinsko in policijsko službo, turističnoinformacijski center, konferenčno dvorano ter kavarno. Stavba terminala meri nekaj več kot tisoč kvadratnih metrov in ima dve etaži. Zgrajena je iz recikliranih materialov, predvsem lesa in kovine, pri zasnovi pa so upoštevali načela energetske varčnosti...