Dva protesta v Ljubljani: enega se je udeležilo okoli 80 ljudi, drugega 2500 (FOTO)

Danes sta bila v Ljubljani znova dva shoda, proti- in provladni (tako imenovani rumeni jopiči). Policija je opravila varovanje obeh neprijavljenih shodov. Prvi se je začel okoli 18. ure, ko so se protestniki pričeli zbirati na Prešernovem trgu. Iz PU Ljubljana so zapisali, da se jih je zbralo kakšnih 80, od tam pa so se premaknili na Trg republike.



Drugi neprijavljeni protest se je okoli 17.30 pričel na Prešernovem trgu. Zbralo se je okoli 2500 ljudi, ki so organizirano odšli proti Slovenski cesti ter krožili med ulicami v centru mesta in se nato skupaj zbrali na Trgu republike.



Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev obeh protestnih shodov, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji.



Oba dogodka sta potekala mirno, so pa policisti zaprli več ulic v okolici zaradi zagotovitve varnosti. Policisti so pri varovanju shodov opravili 36 postopkov ugotavljanja identitete in ugotovili dve kršitvi zakona o javnih zbiranjih. Nadaljujejo zbiranje obvestil glede dogodka in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo, so zapisali v poročilu PU Ljubljana.