Dva hibrida ali čisti električar

Opel je prvega grandlanda predstavil že leta 2017, takrat je imel v imenu še dodatek x. Potem so ga prenavljali, mu vzeli omenjeno črko, zdaj pa je nared povsem na novo. S pogonom, ki je tako ali drugače v znamenju elektrifikacije.

Že prvi opel grandland je bil pripravljen v sodelovanju s Peugeotom, ki je v tistih časih postal tudi lastnik Opla, danes sta oba del velike skupine Stellantis. Ta ima za avtomobile različnih znamk t. i. večenergijske osnove, ki omogočajo pripravo enakega modela z različnimi pogoni. Te platforme so različnih velikosti, srednja se uradno imenuje STLA medium.

Skupna platforma

Nekako je tako, da je v Stellantisovem evropskem delu pogosto prednostna znamka Peugeot, in ta je s te osnove letos dobila novo generacijo modela peugeot 3008/5008. Zdaj z iste platforme prihaja še opel grandland.

Pri nas bo na prodaj pred koncem leta.

V dolžino meri 465 centimetrov, za opaznih 17 je daljši od dozdajšnjega modela, širok je 193 in visok 166 centimetrov. Malce več prostora je na zadnji klopi, prtljažnik pa v osnovi sprejme zelo ugodnih 550 litrov. Je povečljiv, zadnja klop se zlaga v koristnem razmerju 40/20/40.

V notranjosti so tako kot v astri ohranili kar več gumbov in stikal. FOTOGRAFIJI: Uroš Modlic

V notranjosti sta dva zaslona, večji sredinski z upravljanjem na dotik, toda okoli njega je tudi precej tipk in kako kolesce za bolj intuitivno nastavljanje najpomembnejših funkcij. Plastika je tu, a veseli nas, da so se povsem izognili tisti v slogu klavirskega laka.

Dizla ni več

Kot rečeno, grandland je pripravljen na osnovi, ki omogoča različne pogone. Tako kot pri peugeotu 3008 žal ni več dizelske možnosti, izbira se med dvema vrstama hibrida in povsem električnim pogonom. Vstopna izvedba je blagi hibrid, osnova je 1,2-litrski bencinski trivaljnik (moč 100 kW), ki ima še mali električni motor (21 kW) v menjalniku. Ta je samodejni z dvema sklopkama in šestimi stopnjami. Prav tako bo grandland lahko priključni hibrid, gre za kombinacijo 1,6-litrskega bencinskega štirivaljnika in elektromotorja (sistemska moč 143 kW), ima tudi večjo baterijo, ki omogoča vožnjo samo na elektriko do okoli 80 kilometrov. Tu je še povsem električni pogon, elektromotor ima moč 187 kW, baterija pa zmogljivost 82 kWh (kasneje bo možna tudi izvedenka s 97 kWh).

187 kW zmore povsem električni grandland.

Grandland, ki ga izdelujejo v Oplovi tovarni v Eisenachu v Nemčiji, bo pri nas na prodaj pred koncem leta, vstopna cena za blagi hibrid bo 32.000 evrov. Prihodnje leto, morda že v prvem kvartalu, pride k nam še en Oplov suv, manjši model, ki oživlja ime opel frontera.