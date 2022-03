Dutovsko cerkev posvetil kasnejši papež

Cerkev svetega Jurija v Dutovljah je bila zgrajena leta 1450, 13. julija tistega leta jo je posvetil tržaški škof Enej Silvij Piccolomini, kasnejši papež Pij II. V teh dneh je lastnik Vojaškega muzeja Tabor Lokev in restavrator Srečko Rože, ki je lani postal sežanski častni občan, prenovil dve cerkveni niši in restavriral kipa sv. Jožefa z Jezusom in sv. Antona Padovanskega ter ju ob pomoči dutovskega župnika Gašperja Lipuščka postavil tja, kamor spadata.

3 tedne je obnavljal.

Sodelovali sta tudi Srečkova žena Irena in predsednica Krajevne skupnosti Dutovlje Neva Filipčič, sicer predsednica domačega Turističnega društva Kras, od novega leta pa še tajnica sežanskega društva upokojencev.

Izkoristil vreme

Spomnimo, lani so na vhodu v Dutovlje obnovili in blagoslovili kapelico in kip sv. Roka. »Že takrat sem v pogovoru z župnikom Lipuščkom nakazal, da je treba restavrirati še oba kipa v dutovski cerkvi sv. Jurija. Izkoristil sem letošnji postni izredno sončni čas pred veliko nočjo, primeren za sušenje barve,« pojasni Rože in še, da sta bila kipa izdelana v znani tovarni Ferdinand Perqathoner Bildhauer und Altabauer, ki še danes deluje na Tirolskem.

»Izdelana sta bila bila nekje med letoma 1850 in 1880 iz lipovega lesa, le posamezni deli Jezusa so iz bresta in jesena, znotraj pa sta votla. Prvotno sta bila okrašena z naravnimi cvetlicami, ki so bile kasneje zamenjane s svilenimi lilijami. Naknadno smo zamenjali tudi lilije, ki prestavljajo simbol čistosti,« opisuje Rože, ki je dela opravil v dobrih treh tednih. Premazal ju je z zaščitnim nanosom proti škodljivcem ter ju zaščitil z namazom proti nalaganju prahu.

Vse s soglasjem

Rože je obnovil tudi obe niši na notranji strani vhodnih vrat cerkve. Omet je odpadel, barva pa zbledela, uporabil je modro, ki je prirejena za taka restavratorska opravila. Vsa dela je opravil v soglasju z gospodarskim in pastoralnim cerkvenim svetom dutovske župnije. Tako bodo verniki največji krščanski praznik, veliko noč, dočakali z obnovljenima kipoma.

Župnik Gašper Lipušček in zakonca Rože FOTOGRAFIJE: Olga Knez

Po restavriranju spominskega parka pred sodiščem v Sežani ga čaka še restavracija kipa Janeza Krstnika v cerkvi sv. Elije v Koprivi. Dela bo opravil sredi maja na prošnjo župnika Lipuščka in domačinke Anice Plazar, ki skrbi za koprivsko cerkev.