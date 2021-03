Duhovnik grozi z božjo kaznijo, če kritiziraš premierja. Je to zloraba položaja?

»Ko mi neki "duhovnik" piše, da me bo Bog kaznoval, ker kritiziram predsednika vlade ...« To je izsek iz javno objavljenega sporočila, ki prihaja iz stranke krščanskih demokratov NSi. Ali je odnos duhovnika, ki grozi z božjo kaznijo, če kritiziraš premierja, zloraba njegovega duhovniškega položaja? Ali je sporno, da v cerkvah pozivajo vernike, koga naj podpirajo in koga naj volijo? Ali so prejeli kakšno pritožbo zaradi pozivanja k voljenju ali podpiranju točno določene stranke? To so vprašanja, ki smo jih naslovili na Slovensko škofovsko konferenco (SŠK). Odgovor, ki ga je pripravil tiskovni predstavnik SŠK, pa je naslednji:»Na Slovenski škofovski konferenci ne komentiramo omenjenega stališča gospe poslanke Ljudmile Novak in domnevnega pisanja "nekega duhovnika". Načeloma smo mnenja, da imajo kristjani (duhovniki in verniki) ustavno pravico do svobode izražanja in pravico do izrekanja o pomembnih družbenih temah kot tudi dolžnost, da se v naši družbi zavzemajo za vrednote družbenega nauka Cerkve kot so spoštovanje življenja, družina, pravna država, varovanje narave, zavzemanje za mir in pravičnost itd.«Dodal je še, da na SŠK v zadnjem letu niso prejeli »nobene pritožbe zaradi stališč naših duhovnikov glede družbenih oz. političnih stališč«.