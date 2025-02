Duh sarajevskih olimpijskih iger v Slovenj Gradcu

V Koroškem pokrajinskem muzeju so te dni odprli gostujočo razstavo o olimpijskih igrah v Sarajevu. Razstavo z naslovom Srebrne igre 1984, ki sta jo pripravila Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije in Muzej športa, je slovesno in ob navzočnosti številnih znanih in manj znanih odprl Tomo Levovnik, Slovenjgradčan in pomemben član organizacijskega odbora iger, od katerih so minila štiri desetletja.

Marsikdo od navzočih se je spomnil, da je takrat olimpijska bakla zimskih olimpijskih iger v Sarajevu leta 1984 potovala tudi skozi Slovenj Gradec.

Jure Franko, maskota Vučko, župan Tilen Klugler in Tomo Levovnik (z leve) FOTO: MO SG/D. V.

»Ob vstopu v muzejski prostor me je preplavila nostalgija. Kot bi se čas zavrtel nazaj – v leto 1984, ko sem bil še otrok. Spomini na tiste zimske dni so oživeli: sedeli smo pred televizijo, napeto spremljali olimpijske igre in dihali z vsakim zavojem Jureta Franka. Ko je prečkal ciljno črto in osvojil prvo jugoslovansko medaljo v zimskih športih, je v prostoru završalo od navdušenja. Tisti trenutek je bil nepozabno otroško veselje,« je ob otvoritvi dejal slovenjgraški župan Tilen Klugler.