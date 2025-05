Dubajska čokolada ni spodrinila olimske (FOTO)

Jubilejni 10. festival vina in čokolade v Podčetrtku je privabil nekaj stalnih, pa tudi veliko novih obiskovalcev. Tudi letos so jih organizatorji, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, pod vodstvom Boštjana Misje z odborom, v katerem so Karmen Cvirn, Janez Žagar in Matija Jagrič, pod streho športne dvorane v Olimju našteli več tisoč.

»Z bratom sva tu peto leto, če sem iskrena, pa naju bolj pritegne okušanje vin kot čokolade. Tokrat naju je prepričal beli trio vinarstva Prus, ki je kombinacija treh sort vin,« nam je povedala Polona Košir iz Slovenske Bistrice, ki je prišla v Podčetrtek z bratom dvojčkom Jurijem.

Delavnice so popestrile dogodek najmlajšim.

Dijaki SIC Alme Karlin

Članice Društva kmetic Ajda z drobnim pecivom

»Tu sem izključno zaradi čokolade, saj takšnega čokoholika, kot sem jaz, srečate le redko,« pa nam je med okušanjem praline čokoladnice Lucifer povedala Manca Zafir iz Celja, ki je prišla v Podčetrtek z družino. »Priznam, da sem bila tu pred korono, potem pa ne, in vidim, da je nekaj ponudnikov novih, nekaj jih pa pogrešam,« nam je še dejala med okušanjem temne čokolade s pasijonko, slane karamele in odličnih hrustkov.

Novost: fontana

»Na festival se pripravljamo več mesecev, a letos, ko je bil deseti, sem prvič mirno spal, tako utečena ekipa smo,« zagotavlja Boštjan Misja, ki je najbolj vesel druženja obiskovalcev iz vse Slovenije. »In tega, da se na koncu vsi mi, ki delamo, skupaj usedemo, kaj pojemo in se poveselimo,« še doda. Med 55 ponudniki je bilo 25 vinarjev in 25 čokoladnic, preostali so bili lokalni ponudniki. Za domače pecivo so poskrbele članice Društva kmetic Ajda, ki bo prihodnje leto slavilo jubilej – 50 let. »Ljudje cenijo tisto, česar ni mogoče kupiti v trgovini. Zato so najbolj zaželeni drobno pecivo, potica, ocvirkovka,« pravi predsednica društva Ajda Francka Javeršek.

Vinogradništvo Volavšek je že peto leto zapored pridelalo županovo vino.

Čokoladnica Lucifer je predstavila nekaj novosti.

»V organizacijo je vpetih okoli 80 ljudi, vključno z učenci OŠ Podčetrtek, ki jim v zahvalo pomagamo pri valeti,« pa pove župan Podčetrtka Peter Misja, ki je tokrat gostil delegacijo iz pobratenega nemškega mesta Fichtelberg. Polnozrnati brezglutenski kruh in potico so ponujale članice celjske podružnice Slovenskega društva za celiakijo. »Vedno več je ljudi s celiakijo,« pove predsednica Majda Jurše.

Župan Peter Misja z županom Sebastianom Voitom iz nemškega Fichtelberga in ženo

55 ponudnikov se je predstavilo.

Vsa leta so v Podčetrtku tudi dijaki SIC Alma Karlin iz Celja z učiteljico kuhanja Cecilijo Božnik, ki so tokrat pripravili svinjski hrbet v sous vidu z vinsko peno, koprivnimi žličniki iz sirnega koluta in pomladno zelenjavo z rmanom. »Zelo je okusno,« nam pove Romana, ki je ravno pokusila njihov krožnik. Sladke dobrote so ponujali tudi dijaki Šolskega centra Šentjur, daleč največ pozornosti, kot vsako leto, pa je bila deležna domača čokoladnica iz Olimja, ki jo vodita Urban in Mateja Videtič. »Letošnja novost je vinsko-čokoladna fontana,« pove Urban in doda, da so pripravili 100 kilogramov raznovrstne čokolade in pralin. »Kljub temu da mnogi povprašujejo po dubajski čokoladi, mi ostajamo pri domači, olimski. Res pa smo morali tudi mi dodati okus pistacije,« prizna Videtič.

Dvojčka Polona in Jurij Košir sta prišla okušat vino.

Mnogi so okušali nove okuse pralin, razglasili so tudi županovo vino.

Tudi letos so na festivalu ekipe tekmovale v peki in krašenju tort. Zmagala je ekipa Term Olimia, drugo mesto so si prislužile članice društva Ajda, tretje so bile radijke Štajerskega vala. Izbrali so tudi županovo vino, petič zapovrstjo je to postala kapljica vinogradniške kmetije Volavšek iz Podčetrtka, po domače pri Škorc. Sladkosnedi so okušali tudi sladice v kozarčkih, cakepopse, lučke, donute, ameriške krofe in rjavčke. Te je ponujala tudi domačinka Tamara Lipošek iz slaščičarne Loli. Za zabavo vseh pa sta, med drugim, poskrbela osrednja glasbena gosta Dejan Dogaja in Nina Pušlar.

Jasmina Levičar s Štajerskega vala pri pripravi torte