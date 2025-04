V občini Prebold se lahko pohvalijo s prav posebno prireditvijo, imenovano Festival potic, ki ima povrhu vsega še dobrodelno noto. Po ocenjevanju, podelitvi priznanj in razstavi namreč sladice podarijo domovom za ostarele v Savinjski dolini. Tokratni festival je bil že 20. in tako jubilejni, zato je bil še bolj slovesen in doživet. V ospredju je bilo 71 slastnih potic, med katerimi so bile poleg tradicionalnih tudi druge, z najrazličnejšimi nadevi. Ena celo v slogu znamenite dubajske slaščice s pistacijo. Dubajsko s pistacijevim nadevom je naredil Franci Strle Košenina. Velik zalogaj Prizn...