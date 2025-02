Ste slišali, kaj je o Trumpu dejala Fajonova? Ne bo srečen ...

Izjave predsednika ZDA Donalda Trumpa o ameriškem prevzemu Gaze in izselitvi Palestincev v sosednje države odsevajo resno ignoranco do zgodovine palestinskega ljudstva oziroma do regionalnih geopolitičnih dejstev, je danes dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Tanja Fajon. FOTO: John Thys Afp

Znova zavrnila prisilno razseljevanje Palestincev

»Nihče v tem delu sveta si ni zamislil prvega srečanja z Netanjahujem z nekim optimizmom [...], ampak da bodo te izjave odsevale tako resno ignoranco zgodovine palestinskega ljudstva oziroma regionalnih geopolitičnih dejstev, pa si praktično ni bilo mogoče zamisliti,« je v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija povedala Fajonova, ki se je danes mudila na obisku v Libanonu.

Bela hiša: Trump se ni zavezal k napotitvi ameriških vojakov v Gazo Predsednik Donald Trump se ni zavezal, da bo v Gazo poslal ameriške vojake, vendar te možnosti ni izključil, je danes novinarjem povedala tiskovna predstavnica Bele hiše, potem ko je Trump v torek napovedal ameriški prevzem Gaze in pozval k preseljevanju Palestincev v sosednje države.

Prepričana je, da je prisilno razseljevanje Palestincev nesprejemljiva poteza, ki je v nasprotju z mednarodnim pravom in bi le še okrepila napetosti na Bližnjem vzhodu. Ob tem je ponovila, da se s silo ne sme spreminjati meja in zagovarjala rešitev dveh držav. Prav tako je obsodila porast nasilja na zasedenem Zahodnem bregu.

Obsodbe tudi iz SD in Levice

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so kasneje v odzivu na Trumpove izjave sporočili, da so predlogi o prisilni preselitvi Palestincev iz Gaze in načrti ameriškega predsednika glede prenove enklave nesprejemljivi in da predstavljajo očitno kršitev mednarodnega prava.

Donald Trump. FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp

Trumpove izjave so za nesprejemljive označili tudi Socialni demokrati (SD). Tudi stranka Levica je danes ostro obsodila Trumpov načrt o ameriškem prevzemu Gaze in izselitvi Palestincev ter ga označila za popolnoma nesprejemljiv.

.