DS ustavil zakon o policiji! Helikopterji ostajajo v rokah zdravnikov

Državni svet je na izredni seji soglasno – z 28 glasovi za in nobenim proti – izglasoval odložilni veto na novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji. Svetnike je najbolj zmotila določba, po kateri bi Generalna policijska uprava prevzela naloge prevoznika za helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP).

Predsednik DS Marko Lotrič je ob obrazložitvi veta poudaril, da je rešitev »sistemsko in ustavno pravno vprašljiva«, saj odstopa od ureditve, po kateri je nujna medicinska pomoč del javnega zdravstva pod ministrstvom za zdravje.

»Takšno premeščanje pristojnosti odpira nevarno dvojnost odgovornosti in poveljevanja – v okoliščinah, kjer odločajo minute ali celo sekunde,« je opozoril in dodal, da bi to lahko povzročilo zamude in sistemske napake. Sporno je po njegovih besedah tudi financiranje in nadzor.

Svetniki zahtevajo sistemsko ureditev

Lotrič je poudaril, da veto ni usmerjen proti cilju učinkovite HNMP, temveč proti načinu. Svetniki želijo, da se področje uredi znotraj zdravstvene zakonodaje, z zagotovljenimi namenskimi helikopterji, mrežo treh baz, kadrovskimi normativi, stabilnim financiranjem in jasnim medicinskim poveljevanjem.

Med razlogi za veto so navedli še opozorila Policijskega sindikata Slovenije. Po noveli bi generalni direktor policije policistu avtomatsko odvzel pravico izvajati pooblastila, če se trikrat ne udeleži preverjanja znanja, brez možnosti tehtanja okoliščin. Svetniki opozarjajo, da so bile določene rešitve v zakon dodane naknadno in neusklajene s socialnimi partnerji.

Kaj prinaša novela

Novela sicer predvideva štipendije za delo v policiji, uvedbo komandirjev policijskih postaj namesto načelnikov, ter triletno preverjanje strokovnega znanja policistov.

Po vetu bo za sprejem zakona potrebnih 46 glasov v DZ. Na zadnjem glasovanju so ga koalicijske stranke in poslanca narodnosti potrdili s 47 glasovi za, proti pa so glasovali v SDS in NSi (26 glasov).