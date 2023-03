Drzna dekleta še Perkmandeljca napodila na površje, ta jim je podaril kondome (FOTO)

V Zasavju se je minulo soboto zbralo več kot 150 junakinj, ki so bile kos izjemnemu izzivu. Ženske vseh generacij in z različnih koncev Slovenije so se udeležile enega najbolj nenavadnih praznovanj dneva žena v Sloveniji. Podale so se namreč na podzemni tek po rudniških rovih od Trbovelj do Hrastnika.

Po moškem teritoriju se je odločno zapodilo več kot 150 junakinj.

Nekatere malce hitreje, druge malce počasneje, skupaj pa jim je uspelo nekaj, kar doslej ni še nobenemu rudarju. Prestrašile so podzemnega rudarskega škrata Perkmandeljca! Ta že stoletja nagaja knapom globoko pod zemljo, no, tudi pomagal jim je kdaj, kos pa mu doslej ni bil niti eden iz rudarskih vrst. Tokrat pa je zbežal celo neugnanec in se raje zatekel na varno, na površje, in tam vasoval z udeleženkami teka.

Letos tudi baletke

Ženski podzemni rudniški tek je tradicionalna prireditev, po nekajletni koronski zapori pa je spet dobil krila. V nasprotju z Jamatlonom se z rudarskimi rovi na njem spopadejo le ženske. Slaba polovica udeleženk je tekla, večina pa je zgrabila odlično rekreativno priložnost in se skozi jamo sprehodila. Med tekačicami je bila najhitrejša Lucija Arh, ki je zmagala tudi v kategoriji do 25 let.

5 kilometrov so junakinje z lahkoto premagale.

V kategoriji od 26 do 50 je bila najhitrejša Matejka Ahčin, v kategoriji nad 50 pa Natalija Pristovnik. A dejstvo je, da so bile zmagovalke na prireditvi vse, saj so premagale jamo, ki je več kot dve stoletji veljala za moški teritorij. Za varno pot so poskrbeli nekdanji rudarji in jamski reševalci Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Globoko pod zemljo je hladneje kot na površju, zato je organizator kakor običajno udeleženkam položil na srce, naj se primerno oblečejo, a tudi letos je bilo nekaj izjem. Več tekačic je namreč nastopilo v posebnih oblačilih, izbranih prav za podzemno pustolovščino: tokrat so izstopale baletke in dekleta s cilindri. Čeprav njihova oblačila še zdaleč niso značilna za knapovski svet, so se v premagovanju približno petkilometrske poti po rovih odlično odrezale.

Junak na površju

Znameniti in nepogrešljivi Perkmandeljc pa se je tokrat raje zadrževal na površju. Pred jamo v Hrastniku je pričakal prav vsako udeleženko in opletal z jezikom, ki mu je očitno tekel kot namazan, saj so se na prosto ob njegovih pripombah prismejale prav vse.

»Kje si se pa obirala? Si se lišpala? Te čakam in čakam in sem od lakote že skoraj okol' padel,« se je dobronamerno šalil, ošvrknil pa je tudi dekleti, ki sta si na podzemni poti za spomin vzeli košček premoga. »Lej ju, kuolm kradeta!« je zavpil, ko sta stopili na površje. Pikro je prihranil tudi za tekmovalko, ki je prisopihala po brežini tik pred izhodom. »Si zmatrana? Ah, saj ti bom pomagal. Pridi, te bom rinil do izhoda ...«

Obdarjenkam je ob kondomih ponudil tudi demonstracijo uporabe.

Po dveh metrih pa si je premislil in zaklical: »Hudiča, si pa pretežka zame!« Spodbujal je tudi, ko so metale škornje nazaj čez glavo v kuolmkišto oziroma skrinjo. Ko jim ni šlo, jim je zaklical: »Če bi bila pa buča od ded'ca, bi pa vsakič zadela, kaj?« Najuspešnejša pri metanju namišljene glave je bila Ana Marija Jamšek.

Najbolj veselim kondome

Nekatere pa je Perkmandeljc dodatno obdaril. Najbolj veselim je namreč podaril kondome s pojasnili in navodili za uporabo, ponudil pa je tudi demonstracijo. Udeleženka z Izlak, ki je prva prišla iz jame, je tistega dne praznovala tudi rojstni dan: na teku je bila prvič in podarila si ga je ob prazniku. Po preizkušnji v rudniku so dekletom za praznik čestitali člani Društva copatarjev Dol pri Hrastniku, ki so izbrali tudi tri najbolj simpatične udeleženke prireditve. Predsednik Antek Pust je priznanje podelil Alenki Pipan, Janji Deutshman in Simoni Vrbnjak.

Če bi bila pa buča od ded’ca, bi pa vsakič zadela, je Perkmandeljc spodbujal ob metanju škornjev v kuolmkišto.

Priznanja na zaključni prireditvi v Mašinhausu so podeljevali častna pokroviteljica prireditve, predsednica sindikata KNSS – Neodvisnost Evelin Vesenjak, župan občine Hrastnik Marko Funkl in predsednica Turističnega društva Trbovlje Joži Kukovič. Na koncu je Perkmandeljc izžrebal še prejemnico zanimivega darilnega bona. Na njem je pisalo: »Perkmandeljc za buhloni podarja Darji Dogan bon, da brez gnarja pokaže svoj fris na Puncah v jami 9. marca 2024. S sabo naj privleče še eno kumaratko brez gnarja.« Ob koncu je nastopil še orlek Vlado Poredoš, dobitnik Ježkove nagrade za lansko leto in prejemnik naziva Zasavc leta.

Prvih 100 tekov je napornih, potem pa gre.

Lej jih, kradejo kuolm!

Letos sta med tekačicami prvič blesteli baletki.

V jamah še deluje telefonska povezava na star knapovski način.

Z dosežkom so bile zadovoljne vse udeleženke.

Za red in varnost pod zemljo so skrbeli nekdanji rudarji in reševalci.

V kuolmkišto škornje namesto dedčeve buče