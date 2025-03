Državni zbor sprožil postopek ustavnih sprememb! Bo predsednik republike dobil več moči?

Državni zbor (DZ) je danes sprejel predlog za začetek postopka ustavnih sprememb, ki bi posegle v način imenovanja vlade. Od 65 navzočih poslancev jih je 55 glasovalo za začetek postopka, devet jih je bilo proti, medtem ko večina poslancev SDS ni prijavila svoje prisotnosti. Predsednik SDS Janez Janša je pred glasovanjem pojasnil, da je njegova stranka kljub nasprotovanju predlaganim rešitvam omogočila začetek postopka.

Predlog sprememb in politična stališča

Predlog ustavnih sprememb bi uvedel več ključnih novosti pri imenovanju vlade. Po novem bi ministre na predlog predsednika vlade potrjeval predsednik republike in ne več DZ, pri čemer bi predsednik republike imel zgolj protokolarno vlogo.

Prav tako bi ukinili možnost interpelacije posameznih ministrov, medtem ko bi interpelacija celotne vlade ostala. Poleg tega število ministrstev ne bi bilo več določeno z zakonom, temveč bi ga določala vsaka vlada posebej, zakon pa bi urejal zgolj pristojnosti in delovna področja ministrstev.

Janez Janša je pred glasovanjem pojasnil, da je njegova stranka kljub nasprotovanju predlaganim rešitvam omogočila začetek postopka. FOTO: Foto: Jure Eržen/delo

Predlog so septembra 2022 vložili poslanci Svobode, SD in NSi s prvopodpisanim vodjo poslanske skupine NSi Janezom Ciglerjem Kraljem. Kljub temu NSi predloga na ustavni komisiji ni podprla, saj je, kot je pojasnil poslanec Jožef Horvat, postopek spremljalo več kršitev poslovnika DZ in ustave. Opozoril je, da sedanja ureditev sicer hromi demokratični sistem, a da za spremembe ni zadostne politične volje.

Podpora in pomisleki v koaliciji

Meira Hot. FOTO: Matej Druznik

V koalicijskih strankah Svoboda, SD in Levica ter v poslanski skupini nepovezanih poslancev so predlog podprli. Poslanka Svobodeje opozorila na neučinkovitost trenutnega sistema imenovanja vlade in pojasnila, da so pripravili tri alternativne predloge ustavnih sprememb, da bi dosegli širšo podporo. Med možnostmi je sprememba zgolj določbe o številu ministrstev ali pa kombinacija te spremembe s prenosom potrjevanja ministrov na predsednika republike, vendar brez ukinitve interpelacije.

V SD so do predloga zadržani, saj menijo, da bi zmanjšal vlogo DZ pri oblikovanju vlade. Meira Hot je poudarila, da bi bilo treba natančneje opredeliti vlogo predsednika republike in razmisliti o ohranitvi možnosti interpelacije ministrov, da se zagotovi njihova neposredna odgovornost do DZ.

V Levici prav tako ne podpirajo ukinitve interpelacije, saj menijo, da ima DZ pomembno nadzorno funkcijo nad delom vlade. Nataša Sukič je opozorila, da nobena dosedanja vlada ni bila imenovana v pretirano dolgem času, zato argument za pohitritev postopka ni prepričljiv.

NSi predlog podpirala, potem si je premislila

Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Anže Logar je podprl spremembe v smeri hitrejšega in učinkovitejšega oblikovanja vlade, vendar je bil kritičen do koalicije, ki predloga ni hitreje obravnavala, ter do NSi, ki je predlog sprva vložila, nato pa mu odrekla podporo.

V SDS predloga ne podpirajo, saj menijo, da ne prinaša izboljšav. Poslanec Andrej Poglajen je opozoril, da interpelacija ministrov omogoča hitro razjasnitev odgovornosti posameznih članov vlade brez ogrožanja njene stabilnosti. Prav tako se v SDS bojijo, da bi možnost vsake vlade, da po lastni presoji spreminja strukturo ministrstev, povzročila težave v delovanju državne uprave.