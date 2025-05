Državni zbor je po več zavrnitvah potrdil dve pomembni spremembi zakonodaje – noveli zakona o socialnovarstvenih prejemkih ter zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Ključna novost obeh zakonov je jasna: obiskovanje osnovne šole postaja pogoj za prejemanje otroških dodatkov in denarne socialne pomoči v denarni obliki! »Mestna občina Novo mesto je skupaj z drugimi občinami jugovzhodne Slovenije in Posavja ena ključnih pobudnic sprememb zakonodaje in pozdravlja sprejetje omenjenih novel kot simbolnega in praktičnega koraka k urejanju pereče romske problematike, ki je v tem delu S...