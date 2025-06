Državni statistiki razkrivajo navade Slovencev glede telefoniranja in SMS sporočil

Uporabniki mobilnega omrežja v Sloveniji so v prvem letošnjem četrtletju glede na isto obdobje lani opravili manj odhodnih telefonskih klicev in poslali tudi manj SMS- in MMS-sporočil. Mobilni telefon so v povprečju pogosteje uporabili za pošiljanje SMS-sporočila kot za klic, je objavil državni statistični urad.

Povprečno število odhodnih klicev in poslanih SMS-sporočil na uporabnika mobilnega omrežja, Slovenija, 1. četrtletje 2025 FOTO: Surs

Kot so izračunali statistiki, so uporabniki mobilnih telefonov med januarjem in koncem marca opravili skoraj 441 milijonov odhodnih klicev in poslali skoraj 491 milijonov SMS-sporočil, kar je za tri odstotke oziroma dva odstotka manj kot v enakem četrtletju leta 2024. Poslanih je bilo tudi skoraj 28 milijonov MMS-sporočil, kar predstavlja 2,3-odstotni medletni padec.

Po podatkih statistikov je uporabnik mobilnega omrežja v obravnavanem obdobju na dan po mobilnem telefonu povprečno poklical 1,8-krat in poslal dve SMS-sporočili. Povprečna dolžina odhodnega klica po mobilnem telefonu je bila pet minut.

V primerjavi s 1. četrtletjem 2024 •za 9 % manj odhodnih telefonskih klicev iz fiksnega omrežja in •za 3 % manj iz mobilnega omrežja, •za 10 % manj odhodnega fiksnega telefonskega prometa in •za 2 % manj mobilnega prometa ter •za 2 % manj poslanih SMS- in MMS-sporočil.

Skupno je bilo iz slovenskih mobilnih telefonskih omrežij izmerjenih okoli 20,7 milijona ur odhodnega prometa ali za 1,7 odstotka manj kot v prvem trimesečju lani. Domači promet se je skrčil za 1,6 odstotka, mednarodni pa za 9,2 odstotka.

Manj tudi klicev iz fiksnega omrežja

V prvem letošnjem četrtletju pa je bilo glede na isto obdobje lani opravljenih tudi za devet odstotkov manj odhodnih telefonskih klicev iz fiksnega omrežja. Statistiki so izmerili okoli 849.000 ur odhodnega prometa, kar je za 10,2 odstotka manj kot v prvih treh mesecih lani. Domači promet se je skrčil za 10,4 odstotka, mednarodni pa za 7,5 odstotka.

Po podatkih statistikov je uporabnik mobilnega omrežja na dan po mobilnem telefonu povprečno poklical 1,8-krat in poslal dve SMS-sporočili.

Ob koncu prvega četrtletja se je v Sloveniji za dostop do interneta uporabljalo več kot 724.000 širokopasovnih priključkov. Od tega je bilo 58 odstotkov priključkov z optičnim dostopom, 22 odstotkov priključkov prek kabelskega modema, 12 odstotkov priključkov xDSL in osem odstotkov drugih širokopasovnih priključkov, vključno s fiksnim brezžičnim dostopom.