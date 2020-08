Državni sekretar doktor Vinko Gorenak šokiral javnost

Nekdanji minister za notranje zadeve, danes državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, Vinko Gorenak, je na twitterju poobjavil zapis, ki je nastal izpod prstov drugega avtorja:



»Slovenski CSD-ji so leglo feministk, nedo***anih zafrustiranih žensk in požeščenih beta fantkov (op. p.: objavo smo cenzurirali v uredništvu, medtem ko vam je v precej vulgarnejšem izvirniku dostopna na spletnih omrežjih).« Komentarja ob njej ni bilo, tako da težko rečemo, da se z njo ni strinjal. Funkcijo poobjave praviloma uporabiš, ko se z zapisom poistovetiš, ko kdo pove enako, kot misliš sam (ali ko želiš enostavno deliti razširiti vest).

​

​Po omrežjih se deli fotografija Gorenakove poobjave, ki pa je na njegovem twitterju nismo več našli. Ne bi bilo prvič, da so tviteraši nekomu v usta položili nekaj, kar se ni zgodilo ali je bilo iztrgano iz konteksta, zato smo želeli stvari priti do dna. Kabinet predsednika vlade (KPV), ki ga vodi Peter Šuhel, smo vprašali:



– ali drži, da je to objavo delil gospod Gorenak?

– kaj je želel gospod Gorenak z deljenjem te objave povedati?

– na njegovem profilu na twitterju te objave ni več mogoče najti.: ali je gospod Gorenak poobjavo (retvit) umaknil? Če jo je, zakaj?

– kako komentirate to, da državni sekretar po družabnih omrežjih deli takšne objave?

– ali je takšno tudi stališče vlade ali gre le za njegovo osebno mnenje?



Iz KPV, kjer najdemo tudi državnega sekretarja Gorenaka, smo prejeli kratek odgovor: »V kabinetu predsednika vlade tvitov oziroma retvitov državnih sekretarjev ne komentiramo.«



V sindikatu centrov za socialno delo so opozorili, da je uslužbenec ministrstva za notranje zadeve s svojim zapisom na twitterju na njihov račun nedopustno posegel v integriteto in dostojanstvo strokovnih delavcev CSD. Dodatno pozornost je zapis zbudil, ker ga je poobjavil tudi Gorenak.