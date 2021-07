Državni proračun v polletju z 1,95 milijarde evrov primanjkljaja

Državni proračun je v prvi polovici letošnjega leta beležil primanjkljaj v višini 1,946 milijarde evrov. To je malenkost več kot v istem obdobju lani, ko je ta dosegel 1,917 milijarde evrov. K večjemu primanjkljaju je prispevala 18-odstotna rast odhodkov, ublažila pa ga je rast prihodkov v višini 25,3 odstotka.



Prihodki državnega proračuna so znašali 5,390 milijarde evrov. Povečali so se predvsem zaradi davčnih prihodkov, ki so bili večji za 26 odstotkov. Večji so bili tudi nedavčni prihodki, in sicer za 16 odstotkov. Ti so bili večji zaradi 164 milijonov evrov pobranih prihodkov iz naslova podeljenih koncesij na račun prodanih licenc mobilne telefonije v maju.



Odhodki državnega proračuna so v prvih šestih mesecih letošnjega leta znašali 7,337 milijarde evrov. Tu so najbolj rasla sredstva za zaposlene, subvencije, transferji posameznikom in gospodinjstvom ter drugi tekoči domači transferji, so pojasnili na finančnem ministrstvu.

