V podjetju Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki upravlja 236.000 hektarjev državnih gozdov oziroma 21 odstotkov slovenskih gozdov, izvažajo izključno les slabše kakovosti, za katerega v Sloveniji nimamo proizvodnih zmogljivosti. Mag. Marko Matjašič, direktor SiDG, ocenjuje, da je bilo leto 2024 za lesno in pohištveno industrijo eno najtežjih v zadnjih desetletjih: »Zaradi upada povpraševanja po svojih izdelkih so nekateri kupci SiDG bistveno zmanjšali obseg proizvodnje. Medtem ko so cene lesa rekordno nizke in na predkoronski ravni, so stroški poslovanja rasli.« »Zaradi upada povpraševanja p...