Država tožila zaposleno in jih dobila po prstih

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Ko neka službena stvar izgine, mora biti za to nekdo odgovoren. A treba je najti pravega krivca, še prej pa pomesti pred svojim pragom.​Država je tožila policistko, saj da je izgubila službeni fotoaparat. Za povzročitev škode so od nje zahtevali 182,32 evra. Zadeva je pristala na sodišču, to pa je ugotovilo, tako sporoča Sindikat policistov Slovenije (SPS), da je tožeča stranka imela popoln nered in nesistematičnost na 'področju zadolževanja opreme', takšne pomanjkljivosti v označevanju, evidentiranju in sledljivosti službenih fotoaparatov pa je po prepričanju sodišča treba šteti v breme tožeče stranke in je nedopustno to breme prevaliti na toženo stranko.Država bo morala najti drug način, kako do denarja za izgubljeni fotoaparat, iz žepa pa bo morala potegniti še nekaj stotakov več, saj je sodišče odločilo tudi sledeče: »Tožeča stranka s tožbenim zahtevkom ni uspela, zato krije stroške svojega postopka, dolžna pa je povrniti tudi stroške postopka toženi stranki. Skupni stroški sodnega postopka tožene stranke znašajo 894,50 evra.«SPS je sodbo pospremil z besedami, da se zaradi takšnih stroškov pojavlja vprašanje spoštovanja načela »ekonomičnosti in gospodarnosti« države, saj mora zdaj plačati skoraj petkratnik vrednosti fotoaparata. A v sindikatu so še nekoliko previdni z izjavami, saj sodba še ni pravnomočna: »Upamo lahko le, da bo glede na jasne in nedvoumne ugotovitve sodišča, Državno odvetništvo (vsaj tokrat) imelo toliko razuma, da se razmerje med 'škodo' in stroški postopka, ne bo povzpelo na desetkratnik.«Če je policija, torej država, menila, da je policistka dolžna dobrih 182 evrov za izgubljeni fotoaparat, kdo bo odgovarjal za teh dodatnih skoraj 900?