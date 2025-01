Država se je zadolžila za milijardo evrov

Slovenija je danes na mednarodnih kapitalskih trgih izdala 30-letno obveznico v višini ene milijarde evrov in kuponsko obrestno mero 3,5 odstotka. Obveznico s tako ročnostjo je izdala kot prva država letos, s čimer je izkoristila močno povpraševanje investitorjev po dolgoročnih finančnih instrumentih, so sporočili z ministrstva za finance. To je za Slovenijo prva izdaja nove 30-letne obveznice po letu 2020. Datum njene zapadlosti je 14. aprila 2055.

Uspešnost transakcije se je po navedbah ministrstva pokazala v obsežni končni knjigi naročil, kjer je skupno povpraševanje preseglo 3,2 milijarde evrov, vključujoč 505 milijonov evrov povpraševanja s strani organizatoric izdaje.

Organizatorice izdaje so bile banke Deutsche Bank, Erste Group, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan in OTP banka Slovenija. Mandat za novo izdajo 30-letne obveznice RS95 jim je država podelila v ponedeljek. Knjigo naročil je odprla danes zjutraj in končno velikost izdaje v višini ene milijarde evrov določila okoli 13.40.

Objavili podatke o strukturi vlagateljev

Na finančnem ministrstvu so objavili tudi podatke o strukturi vlagateljev v tokratno izdajo obveznice. Po institucionalni obliki 55-odstotni delež predstavljajo upravljavci skladov, 18-odstotnega zavarovalnice in pokojninski skladi, 17-odstotnega uradne institucije, kot so centralne banke, ter 10-odstotnega banke.

Z izdajo nove obveznice Slovenija nadaljuje večletno prakso zadolževanja v prvih dneh koledarskega leta. V celotnem letu 2025 se lahko država zadolži za največ 4,58 milijarde evrov.