Država ne naredi nič, zato za trpinčene živali iščejo prijazne kmete (FOTO)

Res je sicer, da se kaj takega v civiliziranem svetu, kamor gotovo sodimo tudi v državici na sončni strani Alp, ne bi smelo dogajati, a na žalost se. Trpinčenje in zanemarjanje živali namreč, pa ne le hišnih ljubljenčkov, predvsem psov, temveč tudi rejnih oziroma komercialnih živali, ki so za mnoge življenjskega pomena.

Za pomoč prosi vse kmete po državi.

Žal večkrat nesrečnim živalim življenje grenijo prav njihovi neodgovorni lastniki. In namesto da bi se zanemarjanje in trpinčenje vsaj nekoliko zmanjšali, je tega vedno več, kajti kršitelji se običajno izvlečejo brez sankcij, razen tistih najhujših, ki po navadi pridejo v medije. Šele ko se ljudje, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja okrog njih, začnejo zgražati, se ponekod stvari začnejo premikati v pravo smer. A se potem hitro spet vse pozabi.

Inovativni pristop

Različna društva in nevladne organizacije poskušajo pomagati, a tudi nimajo veliko možnosti, enako kot inšpekcijske službe in policisti. V eni najbolj dejavnih prostovoljnih organizacij za vse vrste živali, Društvu za zaščito konj in ostalih živali Velenje, ki deluje tako rekoč po vsej državi, so zdaj ubrali nekoliko bolj inovativen pristop.

Ker država ne naredi nič, ker nimamo zavetišča za rejne živali in jih zato inšpekcija ne more odvzeti.

Kot poudarja prizadevna predsednica društva Natalija Nedeljko, je situacija z zanemarjenjem živali dosegla vrhunec. Postala je tako kritična, da res nujno potrebujemo napredne kmetije, ki bi lahko pomagale. »Ker država ne naredi nič, ker nimamo zavetišča za rejne živali in jih zato inšpekcija ne more odvzeti, če pa jih že, jih takoj usmrti ali pošlje v zakol, iščemo kmetije in pripravljamo seznam kmetij, ki bi bile pripravljene na sodelovanje z društvom in sprejeti inšpekcijsko odvzeto govedo, drobnico, prašiče in perjad.

S temi kmetijami bomo sklenili pogodbe o sodelovanju, vsak primer pa se rešuje in dogovarja posebej. Pomembno je, da veste, da te živali prihajajo iz izredno slabih razmer in v zelo slabem rejskem stanju,« dodaja Nedeljkova.

Za prosto rejo Natalija Nedeljko prosi vse kmetije po državi, ki bi lahko pomagale, naj svoje ponudbe za sodelovanje in sprejem živali pošljejo na info@dzk.si. V njih naj navedejo, katere vrste in koliko živali bi lahko sprejeli. Predvsem si želijo, da jim je omogočena prosta reja, kot jo predvideva bodoči zakon o zaščiti rejnih živali. Sogovornica sicer verjame, da pri nas kljub vsemu obstaja velika večina kmetij, kjer je za živali ustrezno poskrbljeno.

Razna društva in prostovoljci z ozaveščanjem že leta poskušajo izboljšati življenjske razmere živalim, za katere naj bi skrbeli njihovi lastniki oziroma skrbniki. Srce parajoči prizori so pogosti, ki jih opazijo tudi mimoidoči, a je žal še vedno preveč takšnih, ki se obrnejo stran, namesto da bi o tem obvestili policijo ali veterinarsko inšpekcijo ali pa vsaj različna društva za zaščito živali, ki sicer pristojnosti za neposredno posredovanje nimajo.

Trpinčeni kužek