Kaj se dogaja z ventilatorji, ki jih je zagovarjal minister Počivalšek?

Nakupljenih 90 ventilatorjev Siriusmed R30, dodatna oprema za 64 ventilatorjev

Zavod za blagovne rezerve Slovenije. FOTO: Marko Feist

Ventilatorje že uporabljajo nekatere bolnišnice, a predvsem za necovidne bolnike

Ventilatorje dobavil Geneplanet, posla za dodatno opremo ni dobil

Zavod za blagovne rezerve je od podjetja Medicotehna kupil dodatno opremo za ventilatorje Siriusmed. Posel, vreden skoraj 97.000 evrov, so sklenili po postopku pogajanj brez predhodne objave. Kot razlog navajajo skrajno nujnost nakupa, saj ventilatorji brez opreme niso primerni za oskrbo covidnih bolnikov, na kar je stroka opozorila že aprila.V pogodbi med zavodom za blagovne rezerve in Medicotehno je zapisano, da je zavod šel v postopek javnega naročanja s pogajanji brez predhodne objave zaradi »skrajne nujnosti, saj ventilatorji Siriusmed R30 zaradi pomanjkljivosti niso primerni za zdravljenje bolnikov s covidom 19«.Ministrstvo za javno upravo je zavodu pisalo, da lahko izvedejo tak postopek, če zavod presodi, da obstajajo razlogi za skrajno nujnost. Zavod je presodil, da obstajajo, in sicer je to nepredvidljiva situacija ob rasti števila bolnikov s covidom 19. Tako so za 64 ventilatorjev kupili vlažilnike, sonde in vmesnike grelne žice, skupna vrednost podpisane pogodbe je 96.819,19 evra z DDV.Pogodbo so podpisali 12. oktobra, Medicotehna pa mora najpozneje v 30 dneh dobaviti blago. Če ta rok zamudi, je pogodba samodejno prekinjena.A dejstvo je, da je stroka že aprila opozorila, da ti ventilatorji brez dodatne opreme niso primerni za dolgotrajno umetno predihavanje bolnikov s covidom 19, tudi ministrstvo za zdravje je maja sklenilo, da se 90 ventilatorjev obdrži ob dobavi dodatne opreme. Tako so imeli na voljo skoraj šest mesecev, da bi za nabavo dodatne opreme, ki ni bila del prvotne pogodbe nakupa ventilatorjev, lahko šli v javni razpis oziroma naročilo, ne pa v pogajanja brez predhodne objave.Po končani spomladanski epidemiji so sicer pristojnost za nakup te dodatne opreme z zavoda za blagovne rezerve prenesli na zdravstvene zavode, ki pa v nakup dodatne opreme niso šli. Zdaj so se očitno pristojni odločili, da bo vendarle zavod nakupil dodatno opremo.Na vprašanja o razlogih so za STA v zavodu pojasnili, da so se odločili za nakup te opreme oktobra na podlagi mnenja ministrstva za javno upravo 24. septembra in ker so ugotovili, da je tak nakup nujen, saj obstaja možnost nepredvidljivega povečanja števila hospitaliziranih bolnikov s covidom 19.Vseeno pa ne bodo nakupili opreme za vseh 90 ventilatorjev, ki so jih razdelili po bolnišnicah. Kot so pojasnili na zavodu, je bilo »to število definirano na podlagi strokovne ocene ministrstva za zdravje o ustreznem številu primernih ventilatorjev za zdravljenje covidnih bolnikov«.Dodatne opreme tako ne bodo kupili za 20 ventilatorjev v celjski bolnišnici, kjer so že pred časom pojasnili, da vedno uporabljajo univerzalni cevni sistem z ustreznimi filtri, ki preprečujejo prehod bakterij in virusov, zato ne potrebujejo nobene dodatne opreme.Prav tako ne bodo dobili dodatne opreme za dva tovrstna ventilatorja, ki so ju dobili v Splošni bolnišnici Brežice, za tri od šestih ventilatorjev, ki jih je dobila bolnišnica Topolšica, in za enega, ki ga je dobila Kirurgija Bitenc. Tam tudi ne bo zdravili covidnih bolnikov, ampak so marca zaprosili ministrstvo za ventilator, saj bolnike po operaciji raka pljuč, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje s podporo ventilatorja, premestijo na kliniko Golnik. Ker tam zdravijo covidne bolnike, niso želeli tvegati, da bi njihovi bolniki prišli v stik z okužbo.Medtem pa so po drugi strani nakupili dodatno opremo tudi za 11 ventilatorjev, ki so jih dobili v murskosoboški bolnišnici, kjer so v juniju za STA zatrdili, da so prejeli vso dodatno opremo, ter za 10 ventilatorjev v UKC Ljubljana, kjer so pred meseci zatrdili, da so skupaj z aparati dobili tudi vlažilce.V preteklih mesecih so v nekaterih bolnišnicah ventilatorje Siriusmed že začeli uporabljati, denimo v UKC Ljubljana, trboveljski bolnišnici, v Celju. Večinoma so jih uporabljali pri bolnikih, ki ne potrebuje dolgotrajne mehanske ventilacije, torej tistih, ki niso imeli covida 19.V jeseniški bolnišnici so za STA pojasnili, da jim je ministrstvo za zdravje zagotovilo, da bodo dodatno opremo za ventilatorje prejeli predvidoma do srede novembra. Takrat bodo bolnišnice te ventilatorje uporabljale za vse bolnike.Za umetno predihavanje bolnikov s covidom 19 so namreč potrebni ventilatorji z ogrevanimi cevmi, ker se sicer na ceveh, po katerih kroži zrak, nabira kondenz. Če se ta nabere, ga morajo sčasoma odstraniti, kar pa pomeni, da odprejo zaprt sistem ventilatorja, ki zagotavlja, da virus, ki prihaja iz bolnikovih dihal, ne uide v okolico, je junija na novinarski konferenci pojasnil, ki je skupaj s kolegi tudi ocenjeval primernost posameznih ventilatorjev.Zavod za blagovne rezerve je sicer omenjene ventilatorje kupil od podjetja Geneplanet, marca je bila pogodba podpisana o dobavi 220 ventilatorjev, a je ministrstvo za zdravje po opozorilih stroke zaradi neustreznosti ventilatorjev za covidne bolnike in domnevnem političnem vmešavanju v sklenitev posla pozneje odločilo, da obdržijo le 90 ventilatorjev, ki so bili takrat že razdeljeni po bolnišnicah. Cena enega ventilatorja je bila 39.858 evrov z DDV, za 90 so torej odšteli 3,59 milijona evrov.Medtem pa Geneplanet ni dobil posla še za opremo. Kot so na zavodu za blagovne rezerve pojasnili za STA, so poleg ponudbe za dodatno opremo podjetja Geneplanet, ki jo je zavod že imel, pridobili ugodnejšo ponudbo podjetja Medicotehna, ki je »priznan proizvajalec tovrstne opreme in mu bolnišnice zaupajo«.