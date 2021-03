Takšen znesek lahko država terja od Ivana Zidarja

Obsojeni so družbe po oceni sodnega senata preko slamnatih podjetij oškodovali za skoraj 3,5 milijona evrov.

Kranjsko okrožno sodišče je po poročanju portala 24ur odločilo, da država v postopku osebnega stečaja od nekdanjega prvega moža propadlega gradbenega velikana SCTlahko terja skoraj 827.000 evrov. Gre za odvzem premoženjske koristi v sodbi, ki je pravnomočna postala septembra 2016.Zidar je tej terjatvi v okviru osebnega stečaja, začetega januarja 2016, s tožbo proti državi nasprotoval. Zidar je želel na kranjskem okrožnem sodišču pojasnjevati, zakaj država po njegovem ni upravičena do tega denarja, a je sodišče predlog za njegovo zaslišanje po pisanju 24ur zavrnilo in razsodilo v prid države. Zidar se lahko na na sodbo še pritoži.Terjatev temelji na sodbi ljubljanskega okrožnega sodišča zaradi izčrpavanja SCT in njegovih hčerinskih družb SCT TKO in SCT GEM iz junija 2015, ki je bila na ljubljanskem višjem sodišču pravnomočno potrjena septembra istega leta.Gre za enega od številnih kazenskih postopkov, ki so potekali zoper nekdanjega prvega moža SCT. Za zlorabo položaja sta bila nekdanja člana uprave SCTinobsojena na štiri leta zapora, nekdanji direktor murskosoboškega SCT TKOna leto dni zapora, nekdanji direktor SCT GEMpa na pol leta zapora.inso bili medtem obsojeni za kaznivo dejanje pomoči pri zlorabi položaja. Pogačar in Sokler sta dobila leto dni zaporne kazni, Jetović pa leto in pol zaporne kazni.Obsojeni so družbe po oceni sodnega senata preko slamnatih podjetij oškodovali za skoraj 3,5 milijona evrov. Tožba je bila vložena tudi zoper Ivana Zidarja, a je bil postopek v tem delu zaradi njegovih zdravstvenih težav ustavljen. Sodišče je kljub temu odločilo, da Zidarju in njegovi soprogi odvzame omenjeno protipravno pridobljeno premoženjsko korist v višini 899.556 evrov, po delnem pobotu v 2017 pa je znesek terjatve države v osebnem stečaju nižji za 72.707 evrov in znaša 826.848 evrov.Zidarjev pooblaščenecje po pisanju časnika Gorenjski glas pred dnevi na naroku povedal, da je Zidar na pravnomočno sodbo podal zahtevek za varstvo zakonitosti in ustavno pritožbo, postopek osebnega stečaja pa so do odločitve vrhovnega sodišča prekinili.V osebnem stečaju nad Zidarjem je bilo sicer priznanih za skupno 16,3 milijona evrov terjatev, od tega za 15,9 milijona evrov navadnih in 427.000 evrov zavarovanih terjatev. Največji upnik je SCT v stečaju, ki ima priznanih za 8,7 milijona evrov navadnih terjatev. Postopek naj bi bil, kot navaja 24ur, po ocenah zaključen v začetku 2023.