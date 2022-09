Država bo med slovenske starše razdelila 60 milijonov: kdaj in koliko časa bo višji dodatek?

Državni zbor bo popoldne na izredni seji obravnaval predlog zakona o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka, ki med upravičence dodaja rejniške družine. Gre za drugi zakon po vrsti za pomoč prebivalstvu, ki naj bi omilil posledice draginje. Vlada je z njim v večji meri skušala zajeti družine z zaposlenimi starši.

Tako bodo družine z otroki, upravičene do otroškega dodatka, po predlogu tri mesece prejele draginjski dodatek. Otroški dodatek bo namreč v novembru in decembru letos ter januarju prihodnje leto podvojen, tako da bodo družine ob otroškem dodatku za vsakega otroka prejele še izplačilo v višini otroškega dodatka, ki ga sicer prejemajo za prvega otroka.

Ukrep težak 60 milijonov evrov

Otroški dodatek za prvega otroka je odvisen od dohodkovnega razreda in se giblje od 21 do 123 evrov. Najvišji znesek dobijo upravičenci v 1. dohodkovnem razredu, v katerem povprečni mesečni dohodek na osebo znaša do 200,78 evra, najnižjega pa upravičenci iz 8. dohodkovnega razreda, v katerem povprečni mesečni dohodek na osebo znaša od 914,72 do 1104,33 evra.

Za izplačilo draginjskega dodatka ne bo treba vložiti vloge, ampak bo izplačan na podlagi veljavne odločbe za otroški dodatek. Ukrep je težak 60 milijonov evrov.

Že dopoldne pa se bo začela izredna seja DZ o omilitvi posledic inflacije in energetske draginje, ki so jo zahtevali v SDS in na kateri bodo govorili o predlogu priporočil SDS za manj posledic obeh pojavov. Po njihovem predlogu bi DZ denimo priporočil vladi, da se pri Evropski komisiji zavzame za to, da se na evropskem trgu spremeni formula izračuna cen električne energije. Odbor DZ za infrastrukturo je predlog priporočil že zavrnil, saj je koalicija ocenila, da so populistična.