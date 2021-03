Drvimo v katastrofo? Virusa ponovno vse več med nami (VIDEO)

Testiranje zaposlenih v šolstvu na Gospodarskem razstavišču. FOTO: Voranc Vogel



​Pripravljeni na množično cepljenje

V zadnjih dneh se zaradi pojavov novih različic virusa pri nas strokovnjaki držijo za glavo. Za glavo pa se boste prijeli tudi vi, ko boste videli, kakšne so bile koronaštevilke v torek. Število aktivnih primerov se je povečalo. Z 6212 PCR testi so potrdili 1209 novih primerov okužbe (19,5 odstotka), največ po 10. februarju, ko so odkrili 1336 okužb.Opravili so 24.233 hitrih testov, število aktivnih primerov se je povečalo za 110, zdaj jih je 10.750. Umrlo je še 11 ljudi z ali zaradi covida 19. V bolnišnicah se zdravi 516 covid 19 pacientov (dan prej 528), od tega jih je 82 na intenzivni negi (dva manj kot dan prej). Sedemdnevno povprečje okužb je 761, kar je porast v primerjavi z dnevom prej, ko je bilo 736. Višja je tudi 14-dnevna incidenca, ki za Slovenijo znaša 509, v Obalno-kraški regiji pa kar 869.Med občinami glede na število potrjenih okužb na včerajšnji dan izstopajo: Domžale 21, Grosuplje 18, Ig 16, Postojna 23, Škofljica 18, Celje 27, Velenje 23, Šentjur 17, v Kranju 27, v Škofji Loki 16, v Radovljici 17, Izola 26, Koper 59, Piran 19. V Ljubljani so včeraj potrditi 164 novih okužb, v Mariboru pa 61, kar je precej več kot so poročali v preteklih dneh.Na novinarski konferenci vlade o stanju epidemije sta sodelovala nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZin direktor zdravstvenega doma MariborGrgič Vitkova je glede dobave cepiva povedala, da smo imeli februarja skupaj dobavljenih 144.390 doz cepiva, za marec pa se predvideva, da bo prišlo okoli 246 tisoč odmerkov. Do nedelje, 28. februarja je bilo šest odstotkov prebivalcev Slovenije cepljenih s prvim odmerkom, z drugim pa 2,5 odstotka prebivalcev. Cepljenih je bilo nekaj več žensk kot moških, saj so cepljeni predvsem zdravstveni delavci in starejše osebe, kjer je delež žensk večji. V starostni skupini nad 80 let, je precepljenost s prvim odmerkom 50,7-odstotna v starostni skupini med 80 in 84, 47,2-odstotna v skupini med 85 in 89 let ter 40,5-odstotna pri starejših od 90 let. Med članicami EU je glede precepljenosti s prvim odmerkom Slovenija malo pod povprečjem, z drugim odmerkom pa malo nad povprečjem.Na NIJZ spremljajo tudi neželene učinke ob cepljenju. Cepljenih je bilo 154.959 s Pfizerjevim cepivom, neželene učinke je javilo 1.823 oseb. z Moderninim cepivom je bilo cepljenih 4.910 oseb, 10 jih je javilo stranske učinke. S cepivom AstraZenece so cepili 12.737 oseb, prijavljenih je bilo 200 stranskih učinkov.​Od začetka cepljenja do vključno 28. februarja so prejeli 13 prijav resnih neželenih dogodkov pri cepljenju, pri petih starejših osebah je prišlo do smrti; dve je že obravnavala komisija ministrstva za zdravje in zaključila, da je povezava s cepljenjem malo verjetna. V štirih primerih je bila potrebna hospitalizacija, a tudi v teh je povezava s cepljenjem malo verjetna.​Cepljenje starejših nad 80 let se počasi končujejo, ponekod že cepijo starejše od 75 let, ponekod pa tudi že cepljenje kroničnih bolnikov. Če so ponekod res cepili stare okoli 30 let, je to anomalija, je dejala Grgič Vitkova. ​Ocenila je, da bomo v marcu verjetno cepili stare nad 75 let, kar ob približno 50-odstotni precepljenosti pomeni celjenje okoli 40 tisoč oseb. Šolniki bodo po njeni oceni kmalu prišli na vrsto za cepljenje.Završnik je povedal, da so v Mariboru, kjer imajo en cepilni center, cepljenih 13.597 oseb, starejših od 80 let. Na čakalnem seznamu imajo približno 21.000 ljudi, ki čakajo na cepljenje. Na dan so sposobni cepiti 18 tisoč, a to je odvisno tudi od količine cepiva, ki ga dobivajo. Sposobni so že cepiti šolnike, a potrebujejo cepivo.