Drvimo v četrti val

Cepivo zaščiti pred smrtjo in intenzivnimi hospitalizacijami. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Vse več okuženih maturantov

Včeraj smo poročali o dolenjskih dijakih, ki so bili prejšnji teden na maturantskem izletu v Španiji. Domov so se vrnili v soboto, že v nedeljo so med njimi potrdili prvo okužbo, v ponedeljek in torek pa več kot 50! Epidemiološka služba NIJZ ocenjuje, da so vsi udeleženci maturantskega izleta – 334 dijakov – visokorizični stiki. NIJZ mladim in tudi odraslim potnikom, ki potujejo v tuje kraje, priporoča oz. svetuje, naj se polno cepijo, saj tako zmanjšajo možnost okužbe in težjih oblik bolezni. Prav tako naj dosledno upoštevajo in sledijo vsem higienskim ukrepom za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in navodilom držav, v katere potujejo.

70 primerov različice delta je bilo potrjenih ta teden.

Zadnje dni je število okužb z novim koronavirusom padalo, zdelo se je, da smo na konju, še malo, pa bomo povsem brez obolelih, smo si govorili. A aktualni epidemiološki podatki kažejo nov porast: v torek so opravili 2104 PCR-teste na okužbo z novim koronavirusom, potrjenih je bilo 73 okužb; delež pozitivnih testov je bil tako 3,5-odstoten.Po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je trenutno v državi 427 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 52 ljudi, deset jih je na intenzivni negi, pomoč respiratorja potrebuje devet ljudi. En človek je umrl. Na 100.000 prebivalcev je bilo v zadnjih 14 dneh potrjenih 19 primerov okužb, sedemdnevno povprečje okužb pa znaša 30. Mimogrede: Univerzitetni klinični center Ljubljana je objavil podatke obolelih za lanski in letošnji peti julij: lani je bilo 195 aktivnih primerov in šest hospitaliziranih, letos je 407 aktivnih primerov in 58 hospitaliziranih.Pristojni opozarjajo na vse večjo razširjenost različice delta v Sloveniji, ki je, kot že dlje poslušamo, zelo nalezljiva (identificirali so jo v Indiji decembra lani). Samo v tem tednu naj bi bilo neuradno potrjenih kar 70 primerov te različice, več kot prej v vseh sedmih tednih, je povedal minister za zdravje. »Razmere glede novega koronavirusa v Sloveniji so resne. Občutek varnosti, ki smo mu priča v teh dneh na podlagi ugodnih epidemioloških številk, ne prinaša varne jeseni,« je dejal minister.Direktor NIJZsvari, da imamo opraviti s precej bolj kužnim virusom, da drvimo v nov val. Poostriti je treba samozaščitne ukrepe, torej nositi maske, skrbeti za razkuževanje in zračenje, pravi Krek. Če se bomo dobro precepili, ne bomo imeli mrtvih, je dejal Krek in še, da cepivo zaščiti pred smrtjo in intenzivnimi hospitalizacijami: »Zdaj je čas, ko rešujemo življenja.« Krek opozarja, da so pomembna populacija za cepljenje tudi otroci, starejši od 12 let. Če bodo ti cepljeni, bo šolanje steklo z občutno manj težavami, sicer nam preostane le šolanje na daljavo.Večina obolelih z delto je med necepljenimi in tistimi, ki so cepljeni z enim odmerkom, pravi Poklukar, in prav to je najbolj skrb vzbujajoče, spodbudno pa je, da tisti, ki so polno cepljeni, razvijejo visoko zaščito tudi proti tej različici, pravijo na NIJZ. Do konca avgusta bo različica delta predstavljala 90 odstotkov vseh okužb z virusom sars-cov-2 na območju EU, najverjetneje se bo širila predvsem med mladimi in preostalimi, ki še niso bili cepljeni. Sicer pa svetovni strokovnjaki svarijo, da bi morali biti cepljenih kar 70 odstotkov svetovne populacije, če bi naj dosegli t. i. globalno čredno imunost.In kot da že delta ne bi bila dovolj, v 27 državah že trepetajo pred lambdo (bila naj bi bolj nalezljiva in bolj odporna proti protitelesom, ima več mutacij, a zanesljivih študij še ni), različica je zlasti razširjena v Latinski Ameriki, v Peruju na primer predstavlja kar 82 odstotkov vseh okužb, zaznali pa so jo tudi na Otoku.