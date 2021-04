Družine izgnancev pomagajo potresnikom

Katastrofa, ki jo je na Hrvaškem letos povzročil potres, se je dotaknila veliko ljudi. Slike in podobe posledic so zares pretresljive. Med prvimi, ki so zbrano pomoč odpeljali v Petrinjo in okoliške vasi, so bili tudi Trboveljčani. Za starejše generacije to ni presenetljivo, saj je ta dva kraja, Trbovlje in Petrinjo, povezala preteklost: med drugo svetovno vojno je bilo v Petrinjo izseljenih več Trboveljčanov. Številne družine so iz Slovenije izselili na Hrvaško. Po podatkih Društva izgnancev Slovenija – Trbovlje 1941–1945 jih je bilo kar 508. Občina Trbovlje je na pobudo županje s...